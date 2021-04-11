Миссури стал первым штатом в США, где больше не делают аборты

Согласно отчёту ведущей группы по защите жизни, Миссури стал первым «штатом, в котором не прерывается беременность». Последняя клиника по абортам в штате прекращает свою деятельность.

В 2020 году 45 американских клиник, делавших аборты, были закрыты или приостановили свою деятельность, оставив один штат совсем без услуг по проведению абортов.

Лидером среди штатов с наибольшим количеством клиник для совершения абортов остаётся Калифорния, где работает 149 заведений по прерыванию беременности.

В 2020 году в мире провели более 42 млн абортов, что превышает общее число людей, погибших от инфекционных заболеваний, рака, курения или алкоголизма.

Источник новости: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.