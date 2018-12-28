Евангелия от Матфея 26:20-29; от Марка 14:17-25; от Луки 22:14-23; от Иоанна 13:18-30

«Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарив, преломил и сказал: «примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание».

Также и чашу после вечери, и сказал: «сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Коринфянам 11:23-26).

Накануне Своего распятия Христос находился на рубеже двух заветов и двух великих праздников. Беспорочный Агнец Божий отдавал Себя в жертву за грех, чтобы положить конец системе обрядов в еврейском храме, которые на протяжении тысяч лет указывали на Его смерть! Когда Спаситель вместе с учениками во время Пасхи по еврейскому обычаю вкушал агнца, Он учредил вместо этого праздника служение в память о Cвоей великой жертве, и отныне все последователи Христа во всех странах и во все века призваны были совершать служение, установленное Им – Вечерю Господню.

Пасху праздновали в память об избавлении Израиля из египетского рабства. Вечеря Господня установлена в воспоминание о великом избавлении, которое было оплачено смертью Христа. Ее надлежит совершать до тех пор, пока Христос не придет во второй раз в силе и славе. Соблюдая этот завет, мы должны постоянно вспоминать великое деяние, которое Он совершил ради нас.

На этом священном служении присутствовал Иуда, предатель. Он принял от Иисуса символы Его тела и Его крови, и здесь же, в присутствии Самого Агнца Божьего, предатель вынашивал свои зловещие планы.

Умыв ноги Своим ученикам, Христос доказал: Он видит все, что творится в душе Иуды. «Не все вы чисты» (Иоанна 13:11), – сказал Он. После, когда они возлежали за трапезой, Христос выразился яснее: «Не о всех вас говорю: Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: «ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою». Но даже и теперь ученики все еще не подозревали Иуду. И когда они молча ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Услышав такое, ученики изумились и ужаснулись. Страх и тревога овладели ими. Каждый начал заглядывать в свое сердце, чтобы проверить, не таится ли в нем какое-либо недовольство Господом. Один за другим ученики с трепетом спрашивали: «Не я ли, Господи?» Но Иуда молчал. Тогда Иоанн с глубокой болью спросил: «Господи! Кто это?» И Иисус ответил: «Опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; впрочем Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться». Под испытующими взглядами сотоварищей Иуда спросил вслед за ними: «Не я ли, Равви?» Иисус торжественно ответил ему: «Ты сказал». Пораженный тем, что его замыслы раскрылись, Иуда поспешно встал, чтоб выйти из комнаты. «Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее… Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь».



До этого момента Иуда еще имел возможность покаяться. Но когда он оставил своего Господа и сотоварищей, он принял окончательное решение. Он переступил границу. Покинув святую Вечерю, он решил завершить дело предательства.

Изрекая горе Иуде, Христос одновременно намеревался проявить милость к ученикам. Этим Он дал последнее доказательство Своего мессианства. «Теперь сказываю вам, – произнес Он, – прежде, нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я».



За год до этого Иисус сказал ученикам, что избрал двенадцать, но один из них дьявол. И теперь слова, сказанные Христом Иуде, свидетельствовали о том, что вероломство предателя хорошо известно его Учителю, и это должно было укрепить веру истинных последователей Христа во время Его унижения. И когда Иуду постигнет ужасный конец, они должны вспоминать о горе, которое Иисус изрек предателю, показав тем, что Он обладает Божественным провидением.

Разделяя с учениками хлеб и вино, Христос заключил с ними Новый Завет, согласно которому все принимающие Его становятся детьми Божьими и сонаследниками Христа. И этот завет надлежало утвердить кровью Иисуса. Он должен напоминать ученикам Христа о бесконечной жертве, которая была принесена за каждого из них.

Служение Вечери указывало также на Второе пришествие Христа. Оно воскрешало надежду в сердцах учеников. Всякий раз, когда они собирались, в память о Его смерти, они вспоминали о том, как Он «взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». В скорби они утешались надеждой на возвращение своего Господа.

Только потому, что Христос умер и воскрес, мы можем с радостью ожидать Его Второго пришествия. В Его жертве – наша надежда. Это средоточие нашей веры. Если мы хотим принадлежать вечности, нам необходимо верить во Христа. Иисус говорит: «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную». Мы можем жить святой жизнью только тогда, когда примем жизнь, отданную за нас на Голгофском кресте. И мы получаем эту жизнь, принимая Его Слово и, выполняя то, что Он заповедал.

Подготовила И. Беднякова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (104) декабрь 2005 г.