В ООН учредили международный день памяти жертв насилия на почве вероисповедания

В ООН объявили 22 августа Международным днём памяти жертв насилия, подвергшихся нападкам на почве религии или вероисповедания.

В организации призвали все страны, организации и общественность впервые почтить память жертв религиозного насилия в этом году. На представлении проекта резолюции министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович вспомнил о нападении на христиан Шри-Ланки в Пасхальное воскресенье, о нападении на мусульман в Крайстчерче (Новая Зеландия) и о других случаях насилия.

«Мир переживает сейчас небывалый подъём насилия против религиозных общин и людей, принадлежащих к религиозным меньшинствам», — сказал он, добавив, что это неприемлемо.

Чапутович отметил, что новый международный день установлен, чтобы почтить память жертв и выживших, о которых часто забывают.

Он также подчеркнул, что в некоторых странах людям запрещается даже дома следовать своей религии, и нередко религиозные меньшинства целенаправленно преследуются.

Принятую резолюцию поддержали Бразилия, Канада, Египет, Ирак, Иордания, Нигерия, Пакистан, Польша и США.

СВЯЩЕННИК УВОЛИЛСЯ ИЗ ЦЕРКОВНОЙ ШКОЛЫ ИЗ-ЗА ЛОЯЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ РУКОВОДСТВА К ТРАНСГЕНДЕРНОСТИ

В Великобритании священник вынужден был уволиться с должности преподавателя церковной общеобразовательной школы из-за выражения своего негативного отношения к вопросу трансгендерности.

Когда один восьмилетний ученик его школы объявил о том, что ощущает себя не мальчиком, а девочкой, служитель обратился в администрацию учреждения. Он выразил обеспокоенность тем, что в школе нет официальной политики в отношении трансгендеров. За это его обвинили в дискриминации.

«Мой епископ сказал мне, что если я хочу в точности следовать наставлениям Библии, то у меня едва ли получится оставаться в церковных структурах. Очень сильно чувствовалось, что в церкви и в школе существует сильное давление, вынуждающее меня замолчать по вопросу о трансгендерах», — сказал в интервью британской газете Daily Mail священник.

Конфликт между священником и администрацией школы усилился после того, как директор организовала тренинги с участием общественной просветительской организации, занимающейся трансгендерной проблематикой, для администрации и преподавателей школы.

По словам ведущей тренинга, было бы незаконным отказывать кому-либо в использовании туалетов или раздевалок по признаку пола, с которым они себя идентифицируют.

После всего этого священник написал заявление об увольнении с поста настоятеля прихода, где он прослужил 14 лет. В церковной школе, которую он тоже будет вынужден покинуть, он проработал 7 лет.

Источник новостей: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2019 г.