В поисках Царя

Однажды в небе зажглась новая звезда. Она возвестила о рождении необычного малыша — Иисуса, Спасителя мира. Появление этой звезды не осталось незамеченным…

Звездочёт бежал по лестнице:

— Мой друг, ты был прав, это свершилось! Древнее пророчество о том, что в момент рождения Великого Царя на небе зажжётся новая звезда, исполнилось! Надо отправляться в дорогу, предстоит длинный путь.

Вот уже несколько месяцев необычные путешественники, волхвы*, идут только по ночам. Они привыкли ориентироваться по звёздам, а тут как будто сама звезда их ведёт! Путь лежал через Иерусалим — древний красивый город. Мудрецы решили, что в нём нужно остановиться отдохнуть. Здесь точно должны знать это пророчество.

Волхвы ходили по городу и спрашивали: «Где родился Царь Иудейский? Мы видели звезду, оповестившую о Его рождении». Но люди только пожимали плечами.

О странном поведении гостей с Востока донесли царю Ироду. Он немедленно собрал книжников, которые лучше всех знали пророчества.

— О каком пророчестве говорят волхвы? — строго спросил их царь.

— Пророчество о пришествии Мессии, Избавителя. Он должен родиться в Вифлееме, — ответили книжники.

Тогда Ирод тайно позвал волхвов, чтобы узнать у них всё о звезде и об их долгом путешествии.

— Пойдите в Вифлеем, всё тщательно разузнайте. А потом известите меня, чтобы мне пойти поклониться Ему, — дал указание волхвам Ирод. Гнев и страх зародились в сердце царя, но внешне он был любезен и спокоен. Отправив волхвов, он замыслил коварный план.

В эту же ночь звезда повела волхвов дальше. Вскоре они подошли к скромному жилищу, над которым остановилась звезда. Они очень обрадовались! Они пришли!

Волхвы вошли в дом, рассказали о своём длинном путешествии. Они увидели маленького мальчика по имени Иисус и преподнесли Ему ценные подарки, привезённые с Востока.

Ночью волхвы увидели странный сон. Ангел сказал им не возвращаться к царю. Они понимали, что это необычный сон. Поэтому, собравшись, они решили даже не проезжать мимо Иерусалима и отправились в обратный путь.

Родителям Иисуса тоже явился ангел и предупредил их об опасности от царя Ирода. Ангел велел им бежать с Младенцем в Египет и жить там.

Юлия Трифонова

Художник Вилина Парфёнова

* Волхвами на Древнем Востоке называли мудрецов, звездочётов.

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2023 г.