В Северной Корее из-за пандемии коронавируса вырос интерес к Библии

По словам представителя организации «Голос мучеников-Корея» д-ра Хён Сук Фоли, количество распространённых на данный момент экземпляров Библии среди северокорейцев вдвое превышает показатели за тот же период прошлого года.

Представитель Фоли говорит, что в связи со вспышкой вируса северокорейские власти немного ослабили свой надзор и контроль за гражданами страны, что создаёт новые возможности для скрытого распространения Библии, чего не было ранее.

Организация «Голос мучеников-Корея» отправляет аудиоверсии и бумажные Библии в Северную Корею, а также в другие страны, где работают выходцы из КНДР по контракту. Раздачей занимаются подпольные христиане из Северной Кореи и других стран. Представитель Фоли говорит, что Библии вручаются лично, отправляются в Северную Корею на шарах по воздуху и в контейнерах с рисом по морю. Записи чтения Писания также транслируются на коротких волнах и волнах AM по ночам. В этом году планируется разослать примерно 40 тысяч Библий на северокорейском диалекте.

Представитель Фоли говорит: «Из писем жителей Северной Кореи, получивших Библии, мы видим, что язык, которым они описывают веру и всё, что с ней связано, достаточно прост и незатейлив. Очевидно, что слова и фразы, которые они применяют, взяты из Библии и не являются результатом дополнительного обучения в церкви. Их обучает Сам Дух Святой, направляя во время чтения Библии».

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.