Вам повестка в небесный суд

Если мы откроем в Библии книгу пророка Даниила, то перед нами предстанет величественная картина небесного судебного разбирательства: «Видел я наконец, что поставлены были престолы и воссел Ветхий днями… судьи сели, и раскрылись книги» (Даниила 7:9, 10). Что же за книги раскрыли судьи?

Об этом сказано в книге Откровение 20:12: «И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Пророк Малахия добавляет: «Пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его» (Малахии 3:16).

Итак, оказывается, каждый мой поступок, каждое моё слово и даже каждая мысль записываются ангелами в особую книгу. Нашу жизнь на земле можно уподобить большой сцене, на которую взирает вся Вселенная. Самые скрытые грехи, преступления, прелюбодеяния, о которых, как часто кажется людям, не знает никто, являются достоянием не одного человека, не группы людей, а всей Вселенной! Если бы мы чаще помнили об этом, то, наверное, количество преступлений и грехов уменьшилось бы в миллионы раз. Ибо кто будет прелюбодействовать или воровать, зная, что на него взирают в этот момент миллионы глаз? Каждый суд выносит решение согласно действующему законодательству, Конституции. Есть такая Конституция и у Бога, по которой живёт вся Вселенная и по которой будут судимы жители нашей планеты и мы с вами, уважаемый читатель. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день» (Евангелие от Иоанна 12:48).

Итак, каждый из нас будет судим согласно Десяти заповедям Божьим. Прочитайте внимательно каждую заповедь Закона Божьего, изложенного в книге Исход, 20 главе, соблюдаете ли вы их? Иисус Христос подчеркнул, что, не нарушая заповедь физически, человек будет виновен, если мысленно нарушал заповеди: завидовал, гневался, ненавидел, желал чужую жену и т. д. Апостол Павел дал характеристику тем качествам, которыми будут обладать спасённые: «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание», а также тем качествам, которые закроют людям доступ в вечность: «Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство… поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Библия, Послание галатам 5:19–23).

Исследуя тему суда, люди очень часто приходят к выводу, что в своей жизни они не могут достигнуть перечисленных качеств характера и избавиться от всего негативного. Эти же проблемы волновали и учеников Иисуса Христа: «Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же всё возможно» (Евангелие от Матфея 19:25, 26).

Таким образом, мы не можем сами себя спасти, не можем сами по себе и выполнить предписания Закона Божьего, и Господь прекрасно это понимает и обещает нам Свою помощь и силу, но при условии, если мы осознаем свою греховность и примем спасительную жертву Иисуса Христа и заключим с Ним завет (договор) посредством водного крещения. Спасение достигается верой и только верой, дела же являются лишь её следствием: «И уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Библия, Послание галатам 2:20). Когда мы принимаем Иисуса Христа в нашу жизнь, то Закон Божий мы выполняем не своими силами, но вместе с Богом, также и дела совершаем не своей, но Его силой, и в этом случае послушание Десяти заповедям становится для человека не непосильным бременем, но естественным и радостным образом жизни.

Согласно Священному Писанию, Иисус Христос ходатайствует за каждого человека, приходящего к Нему, перед Небесным Отцом, ибо Он является нашим Единственным Ходатаем, Посредником, Адвокатом на суде. На небе пишется, как об этом говорилось выше, Книга, в которую записаны имена тех, кто принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем: «И не войдёт в него (в Небесный Иерусалим — столицу Божьего Царства — прим. автора) ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Библия, книга Откровение 21:27).

Сейчас на небе рассматриваются дела людей, умерших в прошлые века, но очень скоро будут рассматриваться и дела живущих на земле, то есть наши с вами. Исследуя главы Библии, в которых говорится о времени следственного суда на небе и последующих за этим семи последних язвах и о событиях, которые будут происходить непосредственно перед самым Вторым пришествием Христа, мы можем заключить, что времени остаётся очень и очень мало. Все силы, которые будут участвовать в последних событиях земной истории и о которых подробно говорится в Библии, уже на авансцене истории: с каждым днём всё увеличивающееся количество стихийных бедствий — землетрясений, наводнений, катастроф, войн, преступлений, невиданное падение нравов и моральных устоев, лжехристы и лжепророки, и, наконец, повсеместная проповедь Евангелия на нашей планете — весть о скором пришествии Христа. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец» (Евангелие от Матфея 24:14).

Нам Господь не открыл дня и часа Своего Пришествия, однако сказал: «Так, когда вы увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях… Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. О дне же том и часе никто не знает… только Отец Мой один» (Евангелие от Матфея 24:33, 35, 36).

Сегодня не только верующие, но даже учёные-атеисты говорят, что по законам экологии земля стоит на грани уничтожения. Второе пришествие Христа произойдёт очень скоро, и времени у каждого жителя нашей планеты для самого главного выбора жизни остаётся всё меньше. Мы не знаем, что нас ожидает завтра, будем ли мы живы и будет ли у нас время и возможность принять решение, от которого зависит наша вечная участь. Но давайте помнить, что время не имеет обыкновения дожидаться людей, поэтому Господь вновь и вновь обращается к каждому из нас: «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко» (Библия, книга пророка Исаии 55:6). Потому что после того, как Иисус Христос закончит Своё посредническое служение в Небесном Святилище, времени уже не будет, на землю обрушатся семь последних язв и приговор Небесного Суда уже нельзя будет изменить.

Очень скоро начнётся слушание моего и вашего дел, на исход которых мы ещё можем повлиять сегодня, придя к Иисусу Христу.

Что мы изберём: вечную смерть или вечную жизнь в прекрасном Царстве Бога? В Царстве, где не будет смерти и слёз, горя и болезней, ненависти и зла, где мы сможем реализовать самые прекрасные свои планы и получим возможность путешествовать по всей Вселенной, заниматься любимым делом, где мы встретим живыми и молодыми наших умерших близких — матерей, отцов и детей.

Где мы с вами окажемся, зависит сегодня от каждого из нас, но время неумолимо продолжает отсчитывать последние часы земной истории…

Алексей Опарин,

«Судьи, приговорившие себя»

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2019 г.