Зелень — это жизнь

Свежая майская зелень — кладезь витаминов и минеральных веществ. Это лекарство, растущее под ногами. Если у вас мало времени на приготовление сложных блюд, то просто добавляйте измельчённую зелень крапивы, сныти и одуванчика в разные блюда. Киньте пару листочков в смузи. Можете взбить в блендере воду с лимонным соком и мёдом, добавив туда несколько листиков майской зелени. Порадуйте свой организм весенней энергией. А для тех, кто готов к экспериментам, мы приготовили пару незамысловатых рецептов.
Чапати со снытью
Для теста:
- 150 мл воды
- 150 мл растительного масла
- 2,5 стакана муки (может потребоваться чуть больше),
- 0,5 чайной ложки соли (по желанию)
Для начинки:
- небольшой букетик сныти
- немного соли (совсем чуть-чуть)
- любимые приправы (по желанию)
- сыр тофу (по желанию)
- тушёный лук (по желанию)
Приготовление:
Соединить в глубокой миске воду и масло, посолить (по желанию), перемешать. Добавить 2 стакана муки. Перемешать ложкой. Постепенно добавить оставшиеся 0,5 стакана муки. Вымесить (недолго) тесто, убрать его на 10 минут (можно дольше) в пакет. Сныть немного (!) посолить, помять, чтобы выделился сок. Можно добавить размятый вилкой тофу и тушёный лук. Начинка готова. Тесто делим на 13 – 15 шариков. Каждый тонко (до прозрачности) раскатываем. В середину помещаем немного начинки и защипываем. Начинку на тесто выкладывать не горкой, а равномерно распределяя по поверхности. Получатся полукруги (как вареники). Выпекаем на сухой горячей сковороде с двух сторон. Можно придавливать лопаткой, чтобы чапати получались почти плоскими. Есть тёплыми.
Нут со снытью
Ингредиенты:
- 1 стакан нута
- 300 г сныти
- 2 помидора
- 1 – 2 луковицы
- 2 ст. ложки оливкового масла
- приправы и соль — по вкусу (кориандр, пажитник, сушёный чеснок, красный базилик)
Приготовление:
Нут промыть и замочить на ночь. Утром слить воду, залить нут чистой водой и отварить до мягкости. За пару минут до конца варки посолить. Пока варится нут, промыть и измельчить сныть. Лук порезать, немного посолить и тушить в собственном соку до мягкости. Добавить порезанные кубиками помидоры, соль, приправы и оливковое масло. Тушить 5 минут. Добавить измельчённую порезанную сныть. Тушить 10 минут. Добавить нут. Тушить ещё 5 минут. Подавать с рисом. Приятного аппетита.
Подготовила Оксана Соловьёва
Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.