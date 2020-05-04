Зелень — это жизнь

Свежая майская зелень — кладезь витаминов и минеральных веществ. Это лекарство, растущее под ногами. Если у вас мало времени на приготовление сложных блюд, то просто добавляйте измельчённую зелень крапивы, сныти и одуванчика в разные блюда. Киньте пару листочков в смузи. Можете взбить в блендере воду с лимонным соком и мёдом, добавив туда несколько листиков майской зелени. Порадуйте свой организм весенней энергией. А для тех, кто готов к экспериментам, мы приготовили пару незамысловатых рецептов.

Чапати со снытью

Для теста:

150 мл воды

150 мл растительного масла

2,5 стакана муки (может потребоваться чуть больше),

0,5 чайной ложки соли (по желанию)

Для начинки:

небольшой букетик сныти

немного соли (совсем чуть-чуть)

любимые приправы (по желанию)

сыр тофу (по желанию)

тушёный лук (по желанию)

Приготовление:

Соединить в глубокой миске воду и масло, посолить (по желанию), перемешать. Добавить 2 стакана муки. Перемешать ложкой. Постепенно добавить оставшиеся 0,5 стакана муки. Вымесить (недолго) тесто, убрать его на 10 минут (можно дольше) в пакет. Сныть немного (!) посолить, помять, чтобы выделился сок. Можно добавить размятый вилкой тофу и тушёный лук. Начинка готова. Тесто делим на 13 – 15 шариков. Каждый тонко (до прозрачности) раскатываем. В середину помещаем немного начинки и защипываем. Начинку на тесто выкладывать не горкой, а равномерно распределяя по поверхности. Получатся полукруги (как вареники). Выпекаем на сухой горячей сковороде с двух сторон. Можно придавливать лопаткой, чтобы чапати получались почти плоскими. Есть тёплыми.

Нут со снытью

Ингредиенты:

1 стакан нута

300 г сныти

2 помидора

1 – 2 луковицы

2 ст. ложки оливкового масла

приправы и соль — по вкусу (кориандр, пажитник, сушёный чеснок, красный базилик)

Приготовление:

Нут промыть и замочить на ночь. Утром слить воду, залить нут чистой водой и отварить до мягкости. За пару минут до конца варки посолить. Пока варится нут, промыть и измельчить сныть. Лук порезать, немного посолить и тушить в собственном соку до мягкости. Добавить порезанные кубиками помидоры, соль, приправы и оливковое масло. Тушить 5 минут. Добавить измельчённую порезанную сныть. Тушить 10 минут. Добавить нут. Тушить ещё 5 минут. Подавать с рисом. Приятного аппетита.

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.