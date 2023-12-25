«У тебя каша в голове», — так говорят, когда у человека отсутствует ясность в понимании чего-нибудь, когда человек не в состоянии размышлять и рассуждать логически. Что же такое вавилонская каша?

Где находится Вавилон? На современных картах его нет, но он процветает в сознании людей.

Немного истории

Из истории известно, что последний период вавилонского могущества продлился с 605 по 539 годы до Р. Х. Вот три основных кита, на которых зиждилась мощь Вавилонской империи:

Государственный деспотизм (подчинение личности государственной машине). Религия, в которой элементы истины были смешаны с языческими мифами. Наука, в которой истинные знания были соединены с магией и астрологией.

Буквальный Вавилон пал и никогда не был восстановлен.

Вавилонская модель, реализованная Римом

Вторично вавилонскую модель мироустройства повторил языческий и продолжил средневековый Рим. Священное Писание (книга Откровение) использует слово «Вавилон» шесть раз, называя его «городом великим», и указывает на то, что он погибнет в последние дни истории Земли (глава 18). Интересно получается: древний город Вавилон уже давно лежал в развалинах к тому времени, когда апостол Иоанн написал книгу Откровение. Значит, Иоанн говорил не о первом Вавилоне. Под Вавилоном он подразумевает Рим. Апостол Пётр (1 послание Петра 5:13) тоже, говоря о Риме, использовал слово «Вавилон». Мы видим, что языческий Рим во дни первой христианской Церкви образно называли Вавилоном.

Даже когда Рим номинально стал христианским, он не перестал быть духовным Вавилоном. Пророчество говорит, что Вавилон пал, «потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы» (книга Откровение 14:8). Что значит «яростное вино блуда»? В древнем Вавилоне существовали так называемые ворота смесительниц, возле которых располагались притоны. Там бывшие рабыни-вольноотпущенницы торговали не только своими телами, но и винными коктейлями, приправленными особыми снадобьями. Всякий посетитель, отведав эти напитки, неудержимо отдавался во власть страстей. Подобным же образом смешение истин с заблуждением опьянило народы, находившиеся во власти «великой блудницы» средневековья.

Чтобы сделать принятие христианства более мягким, были сохранены многие языческие традиции. Языческие боги просто приобрели новые имена (например, имена апостолов). Вместо субботы, соблюдаемой первыми христианами, император Константин повелел соблюдать «достопочтимый день солнца».

Индульгенции, инквизиция, крестовые походы, бесчисленные реликвии, статуи святых, поклонение мощам, ложные чудеса — всё это содержало, с одной стороны, элементы христианского учения, а с другой — мифологию и элементы языческих культов. Правда искусно была перемешана с ложью, и народы средневековой Европы, насильственно лишённые Библии, питались преданиями, не имеющими основания в Слове Божьем, а непокорных сжигали на кострах и пугали адскими мучениями после смерти.

Современный Вавилон

Но прошли века, и в эпоху новой истории люди отвергли не только католические наслоения в религии, но и саму веру в Бога. Длительное извращение христианского учения привело к его полному отвержению — атеизму. И по сей день люди, знакомые лишь с главенствующей религией, видя абсурдность многих традиций и ритуалов, зачастую разочаровываются и становятся атеистами.

В то же время после долгих лет воинствующего атеизма образовался духовный вакуум, который люди стали заполнять не только всевозможными религиозными суевериями средневековья, не имеющими ничего общего с Евангелием Христа, но и оккультизмом Востока. На этой базе в совокупности с экуменизмом (движение за объединение религий) и усиливающимся культом Марии сегодня сложилось самое опасное духовное состояние человечества за всю его историю: духовный Вавилон возвращается.

Этот новый Вавилон более яростен и технически оснащён, чем Вавилон древности или Вавилон средневековья. Современное поколение человечества более виновато перед Богом в нарушении Его Закона, в нежелании выйти из тёмных лабиринтов заблуждений. Прежние поколения не имели столько света истины, столько информации, столько свободы выбора, как население планеты наших дней. Сегодня Библию не прячут, её даже предлагают бесплатно, но как мало желающих обратиться к первоисточнику!

О людях последнего времени сказано: они погибнут «за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлёт им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи» (Библия, 2 послание фессалоникийцам 2:10, 11).

Весть второго ангела

Апостолу Иоанну в видении были показаны три ангела, возвещающие последние вести предостережения миру. Второй ангел предупреждает нас о том, что вавилонское вино с особой силой и яростью затуманивает разум современного человека и в духовном смысле сбивает его с ног. Сатана «подсовывает» многочисленную противоречивую информацию, предлагающую разные варианты заблуждений. Астрология, нумерология, разные виды магии, эзотерика, движение «Новый век», повсеместное увлечение йогой (это не просто спорт, это духовные практики!), откровенный сатанизм, гадание… Всего и не перечислить.

Чистое христианство или вавилонская каша?

Один мужчина как-то со всей серьёзностью сказал: «Чёрная магия — от дьявола, и я не желаю иметь с ней ничего общего, но, прибегая к белой магии, вы читаете молитву “Отче наш”, и это — от Бога». Этот мужчина поддался обману: на самом деле дьявол прячется как за чёрной, так и за белой магией. В чёрной магии вы молитесь ему напрямую, в белой тоже обращаетесь к нему, однако используете благочестивые христианские символы. Молитва, Библия и церковные свечи — от наличия этих атрибутов магия не перестаёт быть магией. Если бабка заговаривает пупочную грыжу и читает при этом молитвы, это Вавилон, это каша. Бог чётко и определённо повелел не обращаться к шептунам: «И когда скажут вам: “обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям”, — тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мёртвых о живых? [Обращайтесь] к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Библия, книга пророка Исаии 8:19, 20).

Библия — вот мерило, которым проверяется всякое учение. А знакомы ли вы с этой Книгой? Или в головах до сих пор вавилонская каша, а о Боге и христианстве вы знаете только понаслышке?

Друзья, ну как в одной голове может уживаться и Бог, и гороскопы, и год дракона, и знак зодиака, и бабка-шептунья, и приметы, и всякие там энергии, и булавочка от сглаза, и пасхальные яйца-куличи, и поклонение солнцу?

Нужно сделать выбор

Когда-то Божий пророк Илия обратился к народу с таким призывом: «Долго ли вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему последуйте» (Библия, 3 книга Царств 18:21).

А Иисус Навин (тоже библейский герой) воззвал к людям так: «Изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши… а я и дом мой будем служить Господу» (Библия, книга Иисуса Навина 24:15).

Дорогие читатели, желаю вам войти в новый год без старых богов, без каши в голове, со Словом Божьим (Библией) в руках и разуме! Да благословит вас в этом Бог!

Подготовил Михаил Руканов

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Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.