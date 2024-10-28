Вечный пластик

Я люблю полежать в тёплой ванне, но в тот день что-то пошло не так…

Прогрессирующий пластик — деградирующая планета

Недавно я прочитал очередную главу из книги Вейсмана «Мир без нас», в которой он говорит о проблеме пластика. Пластик не поддаётся биохимическому разложению. Пластмассы — явление, появившееся в значительной степени в период после Второй мировой войны. Их используют всего около 80 лет.

В начале XX века морской биолог Алистер Харди начал собирать коллекцию морских образцов. Специальный аппарат, который он спроектировал, подвешивался к кормовой части морских судов. Аппарат плыл под водой на глубине примерно 10 м, собирая криль — мелких креветкообразных рачков. Криль — важнейшая часть пищевой цепи планеты. Рачки проглатывают крошечные частицы и выполняют функцию фильтра океана. На основании собранных образцов была составлена хронология развития океана за прошлое столетие.

В образцах, датируемых первой половиной ХХ столетия, не было обнаружено пластмассы, но в 60-е годы было отмечено, что криль глотает пластмассовые частицы. К 90-м годам содержание пластмассы в океанах утроилось.

В настоящее время особую тревогу вызывает то, что большинство пластиковых поплавков в мировом океане находятся на глубине 10 м. Проблема в том, что пластмасса не уничтожается, а лишь уменьшается в размерах, становясь настолько мелкой, что даже крошечный криль может её проглотить.

Вездесущая пластмасса

И вот, принимая ванну, я осознаю, что по её периметру стоят шесть пластиковых бутылок: два шампуня, два кондиционера, гель для мытья тела и средство для лица. На противоположной полке — пластмассовые ёмкости с лосьоном для интенсивного ухода. Здесь же — флаконы с таблетками. В мусорном контейнере ванной комнаты был пластиковый мешок. Моя зубная щётка пластмассовая. И расчёска тоже.

Пластмасса везде! И если времена ещё продлятся, то все эти пластиковые «полезные штуки» через сто и тысячу лет останутся лежать частицами мусора на чьём-нибудь берегу.

Только подумайте о миллионах пластиковых бутылок, используемых каждый день! При наличии у людей пригодной для питья водопроводной воды, они всё же предпочитают удобство одноразовой бутылки, чтобы выпить и выбросить.

Простой фильтр может сделать вкусовые качества воды любого города такими же хорошими, как в бутилированной воде. Не так сложно всегда носить с собой многоразовую бутылочку с водой, чтобы не было необходимости покупать новую каждый раз, когда захочется попить.

Пластмасса стала вездесущей. Раньше был натуральный веник и металлический совок, теперь и совки, и щётки для уборки (и швабры) — пластиковые и недолговечные. Для сбора экскрементов домашних животных придумали пластиковые одноразовые капсулы. Вместо сменной обуви нынче бахилы. Кофе с собой — это, если не пластиковый стакан, то хотя бы пластиковая крышка. Наше общество одноразового использования движется с такой большой скоростью, что обширные участки мирового океана превратились в выгребные ямы.

Северное Тихоокеанское течение превратилось в свалку площадью почти 26 млн км2. Этот медленно вращающийся сифон в Тихом океане является одной из шести таких же экосистем мирового океана. Взятые из этого плавающего болота образцы показывают, что пластмассовых частиц там в шесть раз больше, чем планктона. Вейсман говорит, что частицы эти будут существовать вечно.

Ещё одна проблема с плавающим в море пластиком заключается в его способности поглощать, подобно губке, устойчивые яды. Некоторые из этих ядов (инсектицидов, например) были запрещены из-за своей токсичности, но последствия их применения будут сказываться ещё сотни лет.

Взяв образцы пластикового варева, в которое стремительно превращаются моря, учёные обнаружили, что пластиковые частицы притягивают к себе и содержат в миллион раз больше токсинов, чем в морской воде. Учитывая склонность морских существ глотать такие вещества, естественно ожидать, что эти токсины сконцентрируются в жировой ткани морских животных. Вот вам и рыбий жир, вот и морская рыба…

А что же люди? Токсичные ПХБ стали появляться в грудном молоке!

Какой пакет?

— Вам бумажный или полиэтиленовый пакет? — спрашивает кассир.

— Какой? — вы раздумываете. — Пожалуй, полиэтиленовый. Для его производства не нужно рубить леса.

Ответ неверный. Попросите хлопковый, тканевый или бумажный пакет. А ещё лучше заведите авоську для похода по магазинам. Или принесите свой старый пакет. Немного дисциплины — и вы избавите мир от кучи пластика.

Очищение земли

Скоро ли всё это закончится? Вейсман (автор той самой книги, которая помешала мне спокойно принять ванну) — эволюционист. Он спрогнозировал ужасное будущее планеты, если мы всё же на ней останемся. Но я (как человек верующий) убеждён, что скоро придёт Иисус, и проблема загрязнения окружающей среды будет решена вместе с судьбой человечества. Библия говорит: «Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 послание Петра 3:10).

Когда смотришь на кучи хлама, на несанкционированные свалки, на мусор, который оставляют после себя отдыхающие, то хочется, чтобы Господь поскорее вмешался. Почему Он медлит? Только что приведённому библейскому отрывку предшествуют такие слова: «Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 послание Петра 3:9). Недолго нам осталось на этой планете. Но это не значит, что нужно жить по принципу «после меня хоть потоп». Бог уполномочил нас быть распорядителями земли и управлять ею, пока не придёт Иисус и не наступит Его царство.

Задумайтесь о своём вкладе

Не пора ли серьёзно задуматься о нашем участии в уничтожении планеты? Если мы претендуем на звание попечителей земли, нам нужно научиться меньше потреблять и больше сохранять, ухаживая за делами рук Божьих.

Легко оправдывать себя мыслью, что один человек не может ничего изменить, и жить так, как если бы от нас ничего не зависело. Библия говорит нам, что Бог дал человеку власть «над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (книга Бытие 1:26). Такая власть требует ответственности и подотчётности.

В Откровении 11:18 говорится, что Иисус вернётся, чтобы погубить губивших землю. Поскольку наша планета становится «упакованной» в пластик, Бог, должно быть, смотрит с ужасом, как некогда прекрасный мир всё больше напоминает кучу грязного мусора.

Легко сказать: «Бог всё исправит». Но я не хочу быть одним из тех, кто испортил окружающий мир. Если я уважаю Бога, то я проявлю заботу о Его творении.

* * *

Принимая в следующий раз душ или ванну, посмотрите вокруг: сколько пластика производите вы? От чего можно было бы отказаться? Приняв ряд несложных решений и воплотив их в жизнь, вы избавите планету от груд мусора. Перемены начинаются с нас.

По книге Алана Хэндисайса

«Жизнь с избытком»