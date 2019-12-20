Веганский десерт «Тирамису»

Эту вкуснятину мы попробовали в летнем лагере, где шеф-поваром был Алексей Вавилов, специализирующийся на всяких полезностях. Очень скоро на двери столовой появился листочек, на котором от руки был написан рецепт чудо-десерта. Всё стало понятно: столько отдыхающих потянулось за секретом его приготовления, что сотрудники столовой устали диктовать одно и то же и вывесили рецепт на всеобщее обозрение. Теперь рецепт веганского «Тирамису» доступен и вам.

Ингредиенты:

Светлый слой:

– 200 г замоченных орехов кешью;

– 180 мл воды;

– 100 г кокосового масла;

– 50 г мёда;

– 1/5 ч. л. соли;

– ваниль.

Тёмный слой:

– 70 г жареных орехов кешью;

– 100 г кокосового масла;

– 50 г мёда;

– 40 г кукурузных хлопьев;

– 60 г кэроба (полезный заменитель какао);

– 4 г цикория;

– 200 мл воды;

– 1/5 ч. л. соли.

Приготовление

Все ингредиенты для первого слоя необходимо заложить в блендер-чашу, взбить 1 – 2 минуты в зависимости от мощности блендера. Противень с высокими бортами или любую другую форму выстелить пищевой плёнкой или целлофановым пакетом и выложить в неё получившуюся массу.Затем в блендер-чашу поместить все ингредиенты для второго слоя, взбить 1 – 2 минуты. Выложить второй слой на первый. Затем ложкой слегка перемешать слои так, чтобы каждый слой не потерял свой цвет.

Десерт поставить в морозильную камеру до застывания. Вынуть за 10 – 15 минут до употребления. «Тирамису» может храниться в холодильнике в течение одного дня.

Приятного аппетита!

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2019 г.