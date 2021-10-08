Величайшая битва всех времён

Армагеддон — наверняка все слышали это слово. Но многим ли известно, что оно взято из Библии и используется для названия величайшей схватки между добром и злом, между Богом и сатаной? Когда произойдёт эта битва, и коснётся ли она нас?

Содержание:

Земное тысячелетие

Тысячелетие в небесах

Два воскресения

Великое столкновение

Окончательная гибель нечестивых

Счастливый конец или прекрасное начало

На чьей стороне будешь ты?

Земное тысячелетие

Библия повествует, что ожидаемый многими миллениум (или тысячелетнее царство) наступит после Второго пришествия Христа. Сатана в это время будет скован цепью и низвержен в «бездну». В течение тысячелетия на земле не будет ничего живого, помимо дьявола и его ангелов. Сатана будет бродить по пустынной земле, созерцая то разрушение, которое принёс с собой грех. Повсюду он будет видеть смерть и разложение. В Библии сцена описывается таким образом: «И будут поражённые Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли» (книга пророка Иеремии 25:33). На 1000 лет мир погрузится во тьму.

Тысячелетие в небесах

Обратите внимание на то, чему учит Библия относительно праведников во время тысячелетия: «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (книга Откровение 20:6).

Иисус желает спасти вас от уничтожения на этой планете и взять в новый мир. Мир, где нет ни болезней, ни смерти, ни боли. На этой отравленной грехом планете Бог даёт людям возможность построить свою жизнь по принципам Библии и таким образом признать небесное правление. Если же мы отрицаем здесь небесный образ жизни, мы не воспримем его и там.

Что будут делать искупленные на небесах в течение тысячи лет? В Библии мы читаем: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить» (книга Откровение 20:4). Апостол Павел даёт такую полезную информацию: «Разве вы не знаете, что святые будут судить мир?» (1 послание коринфянам 6:2). Перед окончательным уничтожением нечестивых — а это произойдёт в конце тысячелетия посредством второй смерти в огненном озере — народ Божий будет участвовать в суде. То есть перед нами фактически будут раскрыты любовь и милосердие Божьи, равно как и Его справедливость. Люди осознают, что Бог сделал всё возможное для спасения каждого человека. Ни один человек не погиб из-за того, что не имел выбора. Суд раскрывает, что через Христа и благодаря Его жертве всякий человек мог бы спастись, если бы он этого пожелал. Люди погибнут из-за бунта против того света и знания, которые Бог раскрыл им, из-за того, что воспротивились влекущей силе Его любви.

В течение тысячи лет на всякий трудный вопрос спасённым в ходе их участия в суде будет дан полный исчерпывающий ответ.

Два воскресения

В книге Откровение 20:3 сказано: «После же сего (тысячи лет) ему (сатане) должно быть освобождённым на малое время». Что это означает? Мы уже обратили внимание на то, что, когда Христос придёт, грешники будут уничтожены и вместе с умершими нечестивцами всех веков останутся мёртвыми в течение всего тысячелетнего периода. Будет два явных воскресения: «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Евангелие от Иоанна 5:28, 29).

Есть воскресение праведных, которое произойдёт в начале тысячелетия, когда придёт Иисус. Библия ясно говорит, что мёртвые во Христе будут воскрешены первыми и будут жить и править со Христом в Его небесной обители в течение тысячи лет.

Но как быть с «воскресением осуждения?» Когда оно произойдёт и почему? «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет» (Библия, книга Откровение 20:5). В конце тысячелетия сатана будет отпущен, а нечестивцы всех веков будут воскрешены.

Великое столкновение

Это подводит нас к кульминации всей истории. Архивраг Бога и человека видит последнюю возможность захватить всемирную власть. Он ведёт свои легионы погибших, в числе которых многие из великих военных стратегов прошлого. Будут представлены все поколения. Библия так говорит об этом: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырёх углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их — как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их» (книга Откровение 20:7–9).

Итак, нечестивцы воскрешены. Но они видят святой город (который опустится на землю в конце тысячелетнего царства) и внутри его — искупленных. Они понимают, что проиграли. И сатана обманывает их вновь. Он заставляет их думать, что он, а не Господь, дал им вновь жизнь и что они в состоянии одолеть город Божий, который спустился от Бога с небес.

Все нечестивые, жившие во все века земной истории, будут живыми на земле. В последнем усилии, напрягая все силы, они стараются одолеть святой город. Каждый из нас окажется либо внутри Нового Иерусалима с Христом, либо снаружи — с легионами нечестивых, которых сатана поведёт против Спасителя.

Окончательная гибель нечестивых

Сегодня время принять решение навеки. Мы окажемся либо в стане Христовом, либо в полчищах сатаны. Третьего не дано. В то время как нечестивые, ведомые своим мятежным вождём, будут пытаться овладеть святым городом, огонь — так говорит Библия! — ниспадёт с неба и пожрёт их. Сколь важная мысль — нечестивые погибнут навеки! Этот огонь очистит землю от греха и грешников. Он сожжёт всё, что напоминает нам о правлении греха. Этот мир греха исчезнет в огне.

Счастливый конец или прекрасное начало

Но пророчество не заканчивается огненной катастрофой, и далее следует нечто чудесное. «Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 послание Петра 3:13). Книга Откровение 21:5 добавляет: «Се, творю всё новое». Из пепла разрушенного мира, очищенного от смертоносных осадков греха, Бог воссоздаст новый мир, вечный дом для Своего народа.

На чьей стороне будешь ты?

Великое библейское пророчество о тысячелетии учит нас тому, что в течение тысячи лет не будет второго шанса на воскресение. Сейчас время для того, чтобы сделать свой выбор в пользу Христа и Его учения. Как говорит апостол Павел: «Во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 послание коринфянам 6:2).

Не совершите ошибки, которую сделал римский правитель Феликс. Когда Апостол Павел обратился к нему с призывом последовать за Христом, он не принял и не отверг это предложение. Он просто сказал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя» (Библия, книга Деяния Апостолов 24:25). Но Феликс так и не позвал Павла, он так и не нашёл удобного времени. Насколько мы знаем, Феликс так и умер в своих грехах.

«Как я могу попасть в святой град Божий?» — спросите вы. Иисус приглашает вас сегодня полностью отдать свою жизнь Ему. Он любит вас и желает очистить ваши грехи. Примите Его заповеди, примите принципы Его духовного руководства в качестве основ своей жизни. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами» (Библия, книга Откровение 22:14).

Скажите Богу, что вы желаете, чтобы Он убрал из вашей жизни всё отделяющее вас от Него. Пусть ничто не стоит на пути этого решения чрезвычайной важности!

Подготовил Егор Стасов

Давайте вкратце суммируем те события, которые произойдут в конце тысячелетнего периода мировой истории:

Святой город с Христом и святыми спустится на землю. Произойдёт второе воскресение (воскресение нечестивых). Сатана будет выпущен на свободу. Произойдёт последняя земная битва за всемирное владычество. Полчища нечестивцев будут уничтожены вместе со своим вождём. Бог сотворит новое небо и новую землю, чтобы они служили вечным домом для искупленных.

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.