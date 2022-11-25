Величайшая подделка

Существуют специальные устройства, чтобы отличать подлинные купюры от поддельных. Когда-то это делалось на глаз (и на зуб?). Вариантов подделок — множество. Оригинал — один. Стоит ли изучать тысячи подделок, если можно как следует познакомиться с оригиналом? Так же дело обстоит и с лжехристами, которых, как говорит Библия, будет много. Есть только один способ определить подделку: прекрасно знать оригинал.

Апостол Иоанн слышал в видении громкий голос, говорящий на небе: «Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени» (Библия, книга Откровение 12:12). Этот голос с неба предупреждает землю о страшных несчастьях. Чем меньше сатане остаётся времени, тем больше возрастает его гнев; и вскоре его дело обольщения и разрушения достигнет своей наивысшей точки.

Потрясающие чудеса

Вскоре мы увидим на небе потрясающие сверхъестественные явления — знак власти демонов, творящих чудеса. Духи бесовские выйдут к царям земли по всему миру, чтобы держать их в плену заблуждения и побудить их объединиться с сатаной в его последней битве против небесного правления. Как правители, так и подданные будут обмануты этими силами. Появятся люди, которые будут выдавать себя за Христа, претендуя на титул и почести, принадлежащие только Спасителю мира. Они будут совершать чудеса исцеления и утверждать, что имеют откровения с неба. Но эти откровения будут противоречить Библии.

Мне не нужна Библия?

Сатана заставляет людей верить, что Библия — это всего лишь вымысел или, по меньшей мере, книга, которая соответствовала младенческому возрасту человеческого рода; теперь к ней не следует относиться всерьёз или лучше вообще отложить её в сторону как устаревшую. Книгу, по которой предстоит судить сатану и его последователей, князь тьмы отодвигает в тень, именно туда, где он и желал бы её видеть.

Люди избирают для себя удобную позицию: «Библию каждый трактует по-своему, не хочу никому верить». Но при этом они даже не пытаются прочитать Библию самостоятельно. Они не знают оригинала, а потому легко примут подделку за истину. Они не знают заповедей Божьих, и дьявол с лёгкостью сможет убедить их соблюдать свой закон. Они не знают Христа, и враг Божий сможет с успехом выдать себя за Спасителя.

Величайшая подделка веков

Венчающим актом в великой драме обольщения будет то, что сатана выдаст себя за Христа. Церковь давно утверждала, что ожидает пришествия Спасителя как исполнения своих надежд. Теперь великий обманщик подделает пришествие Христа.

В разных частях земли сатана будет появляться среди людей в образе величественного существа, окружённого ослепительным сиянием, напоминая собой данное через Иоанна в Откровении описание Сына Божьего (см. Откровение 1:13–15). Слава, окружающая его, будет превосходить собой всё, что когда-либо видели смертные глаза человека.

Торжественные возгласы наполнят воздух: «Христос пришёл! Христос пришёл!» В величайшем преклонении люди падут перед ним, а он поднимет руки и будет произносить над ними благословение, как Христос благословлял Своих учеников, будучи на земле. Голос его нежен, негромок, мелодичен. Словами, полными кротости и сострадания, он приведёт некоторые из тех благодатных небесных истин, которые высказывал Сам Спаситель. Он будет исцелять недуги людей и затем объявит, что изменил Закон Божий и отныне повелевает поклоняться Богу не в субботу (согласно четвёртой заповеди), а в воскресенье. Ложный Христос повелит всем святить этот день, благословлённый им. Он заявит, что все, упорно продолжающие соблюдать субботу, хулят его имя, отказываясь слушать его ангелов, которых он послал к ним со светом и истиной.

Какой сильный и почти подавляющий обман! И подобно самарянам, обманутым когда-то Симоном-волхвом, многие, от малого до великого, скажут, наблюдая эти волшебства: «Сей есть великая сила Божья» (Библия, книга Деяния апостолов 8:10). Но народ Божий не будет введён в заблуждение. Учения этого лжехриста не согласуются со Священным Писанием.

Каким будет второе пришествие Христа

Помните: сатане не разрешено подражать самому образу пришествия Христа. Спаситель предостерёг Свой народ от подобного обмана, ясно описав, каким образом произойдёт Его Второе пришествие. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных… Итак, если скажут вам: «вот, [Он] в пустыне», — не выходите; «вот, Он в потаённых комнатах», —не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:24–27). Такое пришествие подделать невозможно. О нём станет известно повсюду, и его увидит весь мир.

Кто сможет отличить подделку?

Только ревностные исследователи Священного Писания, те, которые полюбили истину, будут защищены от этого могущественного обмана, в плену которого окажется весь мир. Благодаря библейским свидетельствам они разоблачат обманщика.

Утверждены ли вы настолько непоколебимо в Божьем Слове, чтобы не поддаться восприятию своих чувств? Не обольстят ли вас явные чудеса, творимые величественным существом, называющим себя Иисусом Христом?

Сатана всеми средствами будет удерживать людей от приготовления к тому, чтобы устоять в тот день. Одних он поймает в сети земного богатства, на других возложит тяжёлое бремя, чтобы перегруженные заботами жизни люди не замечали приближения этого великого дня, и чтобы он застиг их неподготовленными.

В последней книги Библии, Откровении, или Апокалипсисе, есть слова: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (книга Откровение 14:12). Много ли вы знаете тех, кто соблюдает заповеди? Или хотя бы признаёт необходимость их соблюдения в том виде, в каком они даны Богом? Без человеческих интерпретаций и комментариев. Многих раздражает Библия и трактующие её на тысячу ладов. Выход есть — читайте Библию сами, изучайте оригинал. И вы сможете отличить подделку. Узнайте Иисуса, и лжехристос не сможет обольстить вас.

Где твоя Библия?

Где ваша Библия? Скучает на полке? Её присутствие в доме не делает человека христианином. Библия — это не оберег. Это истина, руководство, предупреждение, инструкция о том, как отличить оригинал от подделки.

Что вы знаете о Законе Божьем? Текст Десяти заповедей приведён в нашей газете на стр. 7, но будет лучше, если вы не просто поверите нам на слово, но сами найдёте его в своей Библии в 20 главе книги Исход. Прочитайте Десять заповедей сами, без комментаторов. В молитве просите Бога показать вам истину. И Он сделает это. Примите решение изучать оригинал. В нём открыты все лукавые планы сатаны и те средства, какими мы сможем успешно бороться с ним. Поверхностного знакомства с Библией мало. Нужно ежедневно с молитвой изучать её и просить Бога наставить нас на всякую истину. На кону вечная участь. Не абсурдно ли утонуть, имея под рукой спасательный круг? Не позволяйте Библии пылиться без дела, не пренебрегайте этой Путеводной звездой.

Подготовил Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.