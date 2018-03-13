Вера, изменяющая жизнь

Мы часто говорим, что живём в христианской стране. Но подлинное христианство — это жизнь, подобная жизни Христа на земле. Ниже приведены слова российского политика, губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сказанные в 2013 году на одном из заседаний. Эта речь не нуждается в комментариях.

В это сложное, неспокойное время как никогда нам нужно единение… Пример единения подаёт нам Господь наш Иисус Христос…

Некоторые до сих пор удивляются, почему Христос уже более двух тысяч лет оказывает такое колоссальное влияние на людей и жизнь человечества в целом. Были же другие лидеры, они имели религиозное, нравственное учение, оставили след в мировой истории, но их влияние не идёт ни в какое сравнение с влиянием Иисуса Христа. Вдумайтесь, ведь, по сути, в течение всего трёх лет Он проповедовал людям Слово Божье, и за этот короткий срок Ему удалось изменить мир на последующие двадцать веков. А ведь Христос не был ни могущественным царём, ни сильным полководцем, Он не имел богатства, Он не был олигархом. Он жил как обычный человек, среди простых людей, ходил среди них, рассказывал им проповеди, знал их проблемы и нужды. В этом-то и заложен свой особый высокий смысл. Потому что Иисус всей своей жизнью показал, что убеждают и побеждают не внешним насилием, не силой власти, не долларами, не военным могуществом, а побеждают крепостью духа, мощью своей веры, своей глубочайшей внутренней убеждённостью, силой своего личного примера, своей готовностью к самопожертвованию.

Сегодня некоторые руководители не выходят в коллективы, не встречаются с людьми даже в самые тяжёлые, ответственные моменты. А Христос объединял людей, принося в их души нерушимые нравственные заповеди: не убей, не укради, не лги, люби ближнего, почитай родителей, помогай слабым и беззащитным. Вот они, национальные идеи, которые мы сейчас ищем. Две тысячи лет назад о них сказал Иисус Христос. Он впервые сделал жизнь по совести главным нравственным законом для всех людей. Всемирно известная фраза: «Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними», — является главным смыслом учения Иисуса Христа.

Фрагмент программы «Вести-Кузбасс» Государственного

Интернет-Канала «Россия»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.