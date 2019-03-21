Почему мы верим в пришествие Иисуса Христа

Многие люди переживают о будущем: что ожидает человечество, что будет с этим миром? Можем ли мы продолжать верить, что Иисус Христос скоро вернется, если о приближении этого события возвещается уже сотни лет, а оно еще не свершилось?

Разрешите вначале познакомить Вас с мировоззрением тех, кто не верит во Второе Пришествие Иисуса Христа. Хочу процитировать высказывание древнегреческого философа Эпикура. Он, как и многие ученые того времени, считал, что главная цель человеческой жизни – быть счастливым. Но есть две основные причины, которые мешают человеку в достижении счастья, – это страх перед богами и страх перед смертью. Эпикур утверждал: «Богов бояться не следует, потому что, хотя они и существуют, но этот мир они не творили, и не имеют отношения к тому, что здесь происходит. Поэтому не надо бояться никаких богов». А относительно смерти, он заявлял следующее: «Не нужно бояться смерти! Потому что там, где мы, там нет смерти. И там, где смерть, там нет нас. В момент смерти все прекращается. Поэтому пока ты жив, бери от жизни все, что сможешь, и будь счастлив». Итак, по мнению этого философа, со смертью человека все для него заканчивается.

А известное утверждение французского философа Жана Поля Сардрека звучит так: «Будущее не имеет смысла. Прошедшее не имеет смысла. История человеческой цивилизации бессмысленна. И самое великое открытие человек сделает для себя тогда, когда признает, что ничто в этом мире не имеет смысла».

Если посмотреть на наш мир со стороны, действительно, может создаться впечатление, что все бессмысленно, и Бога нет. Жизнь сегодня полна насилия, горя, скорби, смерти и слез… Каждый день мы слышим о новых трагедиях и жертвах. Кажется, что зло этого мира сильнее живого Бога. Глядя на все, что происходит, можно ли продолжать верить, что Бог не оставил нашу планету?

Но в Библии есть множество замечательных обетований, которые наполняют нас надеждой на будущее. И христиане продолжают верить, что есть смысл в истории человечества, и эта история имеет свою цель и свою кульминацию – пришествие Иисуса Христа. Существует несколько веских оснований, по которым мы верим в это событие.

Потому что было творение

Все, что окружает нас, все, что мы видим, что слышим и к чему прикасаемся, не появилось случайно, само по себе. Бог сотворил этот мир за 7 буквальных дней. Безусловно, сегодня мы имеем намного больше оснований верить в творение, чем не верить.

Один британский ученый по имени Антони Флю стал известен благодаря своим исследованиям. Он написал 28 книг, большинство из которых посвятил борьбе с учением о сотворении. После многих лет борьбы, после сотен лекций на эту тему, после написания множества книг он публично заявил, что изменил свои взгляды и принял учение о сотворении. Когда его спросили, что повлияло на это решение, он без промедления ответил: «Исследование человека».

В каждой хромосоме, которую не видно невооруженным глазом, ученые обнаружили более 34 млн. химических носителей информации. Каждая клетка человеческого мозга имеет от 10 000 до 100 000 связей с другими клетками. Неужели такой сложнейший организм мог появиться в результате слепой эволюции?

Мы знаем, у всего, что наполняет Землю, есть Бог Творец! И поскольку наш мир имеет свое разумное начало, то будет и его разумное завершение, и новая страница жизни, которую откроет Создатель, когда придет во второй раз. И поэтому у человечества есть надежда.

Потому что Иисус Христос воскрес

Наверное, ничто не подвергалось такой яростной атаке критиков, как факт воскресения Иисуса Христа. Люди утверждают, что воскресение из мертвых невозможно, потому что это противоречит известным им законам. Но Бог выше законов людей. Он есть Жизнедатель! И христиане, верующие в истинность Слова Божьего, продолжают утверждать: Сын Божий воскрес из мертвых, и Он, как «первый плод», является гарантом нашего воскресения.

Вспомним, что произошло после распятия Иисуса Христа. Парализованные страхом и глубоко разочарованные, ученики Иисуса Христа вернулись к своим рыбацким лодкам. Но после встречи с воскресшим Спасителем они перевернули весь мир. Начиная от Иерусалима, Самарии и до края земли, они сделали учениками Иисуса Христа все народы. Это далось ценою больших жертв и немалого труда. Но ни люди, ни язычество не смогли противостоять вести о воскресении Иисуса Христа.

Однажды один пастор стал участником похорон. Молодая семья: отец, мать, старший сын и двое младших близнецов после отдыха на море возвращалась через горный перевал к себе домой. Уже смеркалось, когда внезапно на них сверху упал автомобиль. Водитель этой машины набрал очень большую скорость и не справился с управлением. Его BMW сорвалась с обрыва и упала на машину, идущую ниже по горной дороге. Старший сын был раздавлен на месте. Отец скончался по пути в больницу. Двое других детей остались невредимы, но у матери были многочисленные переломы.

На похороны отца и сына собрались вместе 5000 жителей городка. Люди были перевозбуждены, и священник трижды обращался с просьбой успокоиться для начала траурной церемонии, но ничего не менялось. Тогда пастор открыл Библию и стал читать вслух о воскресении из мертвых. Через несколько минут стало очень тихо. Во время проповеди он обратился к женщине, потерявшей сына и мужа: «Диана, веришь ли ты в воскресение из мертвых?» В воздухе повисла тишина. Через несколько мгновений из изломанной груди этой женщины, сидящей между двумя гробами, вырвался глухой крик надежды: «Да, я верую в воскресение из мертвых!» Толпа не выдержала, люди надорвались в громком плаче.

Иисус Христос Воскрес! Нет более важного события в истории всех времен. И придет день, когда Он вернется на нашу землю во второй раз и воскресит тех, кто хочет жить с Ним вечно.

Потому что об этом сказано в пророчествах о конце этого мира

В одной только книге пророка Даниила более 15 раз говорится о конце этого мира. Через Даниила был предсказан весь ход человеческой истории. Его пророчества охватывают период в 2300 лет, с 457-го года до н. э. по 1844 г. н. э.

Интересно заметить, как наше время отличается от всех предыдущих столетий. До середины XIX века люди ездили на лошадях и сражались мечами и копьями. Но потом, когда истекло самое большое временное пророчество из книги Даниила, произошли глобальные изменения. Сегодня мы пользуемся самолетами, автомобилями, метро, компьютерами, мобильной связью, спутниковым телевидением и прочими научными достижениями. В то же время мы наблюдаем невиданные ранее загрязнение окружающей среды, изменение климата, страшные эпидемии, ураганы, пожары, наводнения и землетрясения.

История планеты идет к своему концу. Но мы имеем надежду и опору – это наш Бог, Который предупредил нас, что всему этому надлежит быть перед вторым пришествием Иисуса Христа. Поэтому мы продолжаем верить и ожидать Его скорого возвращения.

Потому что Сам Иисус Христос обещал вернуться

В Новом Завете о Втором Пришествии Иисуса Христа упоминается 319 раз. Иисус Христос непременно вернется. Но в этот раз Он придет не как беззащитный ребенок, не как скромный плотник, не как отверженный и казненный проповедник. Он придет как Царь Царей и Господь Господствующих! Он Сам обещал нам это: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. … приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Иоанна 14:1-3). Сегодня отовсюду раздаются голоса: «Бога нет! Христос не воскресал! Он никогда не вернется!» Среди этого хора неверия давайте сохраним веру и надежду. Без Бога жизнь не имеет смысла. Борис Пастернак однажды сказал: «Все, что осталось в жизни для человечества, это вечность, и вечность – это Иисус Христос!»

Дорогие друзья, этот мир не появился в результате случайности. У него есть Бог Творец! У этого мира есть свое начало и, следовательно, свое завершение. Иисус Христос воскрес из мертвых, и Он обладает ключами к разрешению проблемы смерти, разочарования, горя и слез. Какие бы трудности нам не пришлось пережить, нельзя терять из виду Иисуса Христа. Он обещал, и Он непременно вернется, в этом заключается наша надежда. «Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро!» (Откровение 22:20).

Р. Антик

Молитва:

Отче наш, Сущий на небесах! Благодарю Тебя, мой Бог и Творец, за дар жизни. Помоги мне в это трудное и беспокойное время сохранить веру в Тебя и надежду на скорое Твое Второе Пришествие. Аминь.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 3 (107) март 2006 г.