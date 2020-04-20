Мы вернулись в больницу, чтобы помогать другим

Ольга убеждена, что у Бога всё под контролем. У Него нет случайностей. Его сценарий всегда прекрасен, даже если сейчас слёзы не позволяют нам этого понять…

В 2005 году, когда нашей дочке было 9 лет, она заболела геморрагическим васкулитом. Её обследовали и лечили в больнице №39 Нижнего Новгорода. Это было очень большое испытание для нашей семьи. Порой я чувствовала беспомощность и безысходность, видя, как мой ребёнок страдает и тает на глазах… Многие молились о нашей ситуации, поддерживали словом и делом. Служитель церкви совершил молитву и провёл обряд елеопомазания. В этот же день врачи изменили тактику лечения. И ситуация потихоньку начала меняться, здоровье Олечки пошло на поправку. Так как васкулит — заболевание тяжёлое и затяжное, то следующий год дочь обучалась на дому и продолжала лечиться.

В 2006 году знакомая сказала мне, что есть возможность выучиться бесплатно на медсестру на вечернем отделении. В то время я работала в социальной сфере: обслуживала пожилых, инвалидов и участников ВОВ. Одна моя подопечная заметила, что я хорошо разбираюсь в лекарствах, которые она принимала, и тоже посоветовала мне обучаться на медсестру. Тогда я серьёзно задумалась: если два человека мне говорят об одном и том же, то, возможно, на то есть воля Божья. Я приняла решение и стала по вечерам учиться на медсестру. Когда я получила диплом, мне было уже 36 лет.

Порой, проезжая мимо больницы №39, я вспоминала пережитые события и мурашки пробегали по коже. А ещё меня посещала странная мысль: «Однажды ты будешь здесь работать».

Несколько лет спустя я попала в эту больницу на лечение, а, выписываясь, решила узнать у главной медсестры о вакансиях. Я оставила ей свои координаты и попросила связаться со мной, если будет вакансия с выходным днём в субботу. Для меня это было очень важно. Через неделю мне позвонили и сказали, что требуется медсестра в детскую поликлинику. Я прошла собеседование и приступила к работе.

В это время дочка потихоньку выздоравливала и подрастала. Окончив школу, она поступила в институт и начала обучаться на психолога. На первом курсе ей необходимо было пройти практику, и я пристроила её в нашу больницу. После практики ей предложили работать в больнице делопроизводителем, и она согласилась. Позднее она стала секретарём (помогала главному врачу), а теперь работает заведующей канцелярией.

Я работаю медицинской сестрой в детской поликлинике при больнице №39: делаю деткам массаж и осваиваю новую профессию — инструктора по лечебной физкультуре.

Очень здорово и необычно получилось, что когда-то в этой больнице помогли нам, а теперь и мы можем послужить другим людям, сотрудничая с прекрасной армией медиков! Очень важно даже в трудные моменты жизни увидеть Божью поддержку, заботу и руководство. Слава Богу за Его чудесное исцеление и провидение!

Ольга Заливалова, г. Нижний Новгород

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2020 г