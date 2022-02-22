Верующим родителям

Нас Бог из мира вытащил с тобой.

Родители нас верить не учили.

Теперь у нас в домах порядок свой —

Мы с детства в церковь деток приводили.

Мы с первых дней в них сеяли любовь,

Им Библию с картинками читали,

И, начиная с самых первых слов,

Молитвы эти ротики шептали.

Но почему не все сегодня здесь?

А многие приходят для отметки…

Конечно, всех причин не перечесть,

Но и на нас вина лежит нередко.

Мы жили в церкви этак, дома — так.

Ходили перед ними, лицемеря.

Мы детям говорим: «Господь наш благ»,

А поступаем — будто и не верим.

Мы унываем, словно Бога нет,

А сына учим: «Нужно быть довольным».

Мы оставляем неприятный след,

Когда на ближних сетуем от боли.

И если учим мы своих детей:

«Господь велел любить сестёр и братьев»,

А дети видят ссоры матерей,

То сеется духовное проклятье.

Подростки усомнятся в вере той,

Которая не изменила папу.

Они заполнят сердце суетой,

Надолго вставив в уши прочный клапан,

Чтобы не слышать Библии слова,

Поскольку за словами нету соли,

Когда отец их дома не глава,

А мама вовсе в непонятной роли.

Когда Христос в семье не Господин

(Хоть на устах всегда, везде прилюдно),

То этот дух впитают дочь и сын,

И от сомнений сердцу будет трудно.

И мальчика утащит интернет…

(А помнишь, папа, где его начало?)

И девочка в свои двенадцать лет

На мать прикрикнет, чтобы замолчала…

Родители, нам искренность нужна!

Ведь церковь — это Божий дом, не ложа.

За деток дорогих идёт война!

И наша святость с каждым днём дороже.

Давайте уничтожим всякий грех,

Припав к ногам Иисуса с покаяньем.

Христос дороже всех мирских утех!

Христианин — великое призванье…

Пусть в нашей жизни Слово оживёт,

А взгляд наш будет искренен и светел,

Чтоб день за днём и чтоб за годом год

Нас с радостью читали наши дети.

Светлана Теребилина

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.