Верующим родителям

Нас Бог из мира вытащил с тобой.
Родители нас верить не учили.
Теперь у нас в домах порядок свой —
Мы с детства в церковь деток приводили.
Мы с первых дней в них сеяли любовь,
Им Библию с картинками читали,
И, начиная с самых первых слов,
Молитвы эти ротики шептали.
Но почему не все сегодня здесь?
А многие приходят для отметки…
Конечно, всех причин не перечесть,
Но и на нас вина лежит нередко.
Мы жили в церкви этак, дома — так.
Ходили перед ними, лицемеря.
Мы детям говорим: «Господь наш благ»,
А поступаем — будто и не верим.
Мы унываем, словно Бога нет,
А сына учим: «Нужно быть довольным».
Мы оставляем неприятный след,
Когда на ближних сетуем от боли.
И если учим мы своих детей:
«Господь велел любить сестёр и братьев»,
А дети видят ссоры матерей,
То сеется духовное проклятье.
Подростки усомнятся в вере той,
Которая не изменила папу.
Они заполнят сердце суетой,
Надолго вставив в уши прочный клапан,
Чтобы не слышать Библии слова,
Поскольку за словами нету соли,
Когда отец их дома не глава,
А мама вовсе в непонятной роли.
Когда Христос в семье не Господин
(Хоть на устах всегда, везде прилюдно),
То этот дух впитают дочь и сын,
И от сомнений сердцу будет трудно.
И мальчика утащит интернет…
(А помнишь, папа, где его начало?)
И девочка в свои двенадцать лет
На мать прикрикнет, чтобы замолчала…
Родители, нам искренность нужна!
Ведь церковь — это Божий дом, не ложа.
За деток дорогих идёт война!
И наша святость с каждым днём дороже.
Давайте уничтожим всякий грех,
Припав к ногам Иисуса с покаяньем.
Христос дороже всех мирских утех!
Христианин — великое призванье…
Пусть в нашей жизни Слово оживёт,
А взгляд наш будет искренен и светел,
Чтоб день за днём и чтоб за годом год
Нас с радостью читали наши дети.
Светлана Теребилина
Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.