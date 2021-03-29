Домик в скале

Дорогие читатели, пусть эти стихотворения, написанные женщинами-христианками, найдут отклик и в вашем сердце! Читайте так же другие стихотворения:

Мне сон приснился, будто бы мой дом

Находится в скале, а рядом — море.

Смотрю я вниз: там волны бьют кругом,

Смотрю я вверх: там чайки на просторе.

Я слышу шум бушующей воды.

Так сильно море бьётся подо мною,

Как будто все его сейчас труды,

Чтоб напугать меня, лишить покоя.

Подумала: мой дом не упадёт.

Тверда скала, ничто её не сдвинет!

Пусть ветры дуют или шторм придёт,

Моё в скале убежище отныне!

Проснулась — на душе так хорошо.

Мой верный Бог, Ты — сердцу упованье!

Твой нежный Дух во сне ко мне сошёл,

Чтоб укрепить в нелёгком испытанье.

Ты — Вечная Скала. Я не боюсь

Ревущих бурь, бушующих потоков.

Мой дом в Тебе лишь будет, Иисус!

В Тебе не страшно и не одиноко!

В Тебе сокроюсь от любых ветров,

От всех тревог, от всех колючих взглядов!

На твёрдом основанье Вечных Слов

Убежище иметь — моя награда!

Не знаю я, что новый день несёт,

Не знаю я, когда вода нахлынет,

Но пусть душа в том домике живёт.

А домик тот в Скале ничто не сдвинет!

Светлана Теребилина

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.