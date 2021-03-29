Домик в скале

Дорогие читатели, пусть эти стихотворения, написанные женщинами-христианками, найдут отклик и в вашем сердце! Читайте так же другие стихотворения:
Мне сон приснился, будто бы мой дом
Находится в скале, а рядом — море.
Смотрю я вниз: там волны бьют кругом,
Смотрю я вверх: там чайки на просторе.
Я слышу шум бушующей воды.
Так сильно море бьётся подо мною,
Как будто все его сейчас труды,
Чтоб напугать меня, лишить покоя.
Подумала: мой дом не упадёт.
Тверда скала, ничто её не сдвинет!
Пусть ветры дуют или шторм придёт,
Моё в скале убежище отныне!
Проснулась — на душе так хорошо.
Мой верный Бог, Ты — сердцу упованье!
Твой нежный Дух во сне ко мне сошёл,
Чтоб укрепить в нелёгком испытанье.
Ты — Вечная Скала. Я не боюсь
Ревущих бурь, бушующих потоков.
Мой дом в Тебе лишь будет, Иисус!
В Тебе не страшно и не одиноко!
В Тебе сокроюсь от любых ветров,
От всех тревог, от всех колючих взглядов!
На твёрдом основанье Вечных Слов
Убежище иметь — моя награда!
Не знаю я, что новый день несёт,
Не знаю я, когда вода нахлынет,
Но пусть душа в том домике живёт.
А домик тот в Скале ничто не сдвинет!
Светлана Теребилина
Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.