В Одессе прошла викторина для детей, посвященная Реформации

С 16 по 18 июня во второй общине адвентистов седьмого дня в городе Одессе (Украина) прошла викторина клуба следопытов «По следам Реформации», посвященная 500-летию этого события, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на пресс-службу Церкви АСД.

Более ста участников съехались на викторину со всего юга Украины. В результате победили три из одиннадцати клубов: «Последователи Христа» (вторая община Одессы), «Дети Сиона» (село Бугское), «Катран» (четвертая община Одессы). В течение трех дней ребята показывали свои знания и чему научились в клубах.

В пятницу вечером торжественное открытие викторины началось с выхода директора следопытов Адвентистской церкви Южного региона Галины Москаленко, лидеров следопытов, областного пастора Юрия Дуденко, директоров клуба и знаменосцев. Каждый клуб вышел маршем, продемонстрировав навыки строевой подготовки, представил название клуба, девиз, а также фото и видео из жизни клуба. Вечер пятницы закончился играми и конкурсами, а также песнями с движениями и ужином.

На следующий день подростки активно учувствовали в субботней школе, которую проводил руководитель отдела молодежного служения в Южномрегионе (Николаевская, Одесская, Херсонская области) Семен Быков. Самые активные участники получили призы. Проповедовал пастор второй одесской общины Назар Проданюк.

После обеда началась викторина. Перед ее началом присутствующим представили членов жюри. Также состоялась постановка о жизни Мартина Лютера, Ульриха Цвингли и Жана Кальвина. Участники викторины проявляли свои знания, разгадывали кроссворды, рассказывали памятные стихи, презентовали реформаторов, дарили подарки друг другу и просто отвечали на всевозможные вопросы. В конце вечера все одиннадцать клубов получили подарки.

«Воскресенье началось с дождя, но ребята все-таки решили ехать в парк на зачетные игры. Они помолились Богу и выехали. Когда подъезжали, дождик постепенно стал прекращаться, а потом вышло солнце. Детей увлекли игровые станции, скалодром, разные специализации. После вкусного обеда ребята расставались с грустью и надеждой, что скоро увидятся на следопытском слете», – рассказали в церкви.

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2017 г.