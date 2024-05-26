Винегрет со снытью

Ингредиенты:
- 2 свёклы
- 3 – 4 картофелины
- 1 – 2 моркови (по желанию)
- 2 салатных луковицы
- 4 ст. ложки солёных огурцов, порезанных кубиком, или квашеной капусты
- крупный пучок сныти вместе со стебельками
- 1 банка зелёного горошка
- масло растительное ароматное
- соль
- укроп и петрушка — по вкусу
Приготовление:
Свёклу и картофель (если используете морковь, то её тоже) отварить, остудить и порезать кубиком. Измельчить лук, добавить солёные огурцы или квашеную капусту, зелёный горошек. Промытую зелень сныти бланшировать (ненадолго опустить в кипящую воду, а потом сразу — в миску с холодной водой), отжать и порезать достаточно мелко в салат. Добавить остальную зелень, посолить и заправить. По вкусу сныть чем-то напоминает морковь, поэтому морковь в этом рецепте можно не использовать.
Приятного аппетита и богатырского здоровья!
Подготовила Оксана Соловьёва