Винегрет со снытью

Ингредиенты:

2 свёклы

3 – 4 картофелины

1 – 2 моркови (по желанию)

2 салатных луковицы

4 ст. ложки солёных огурцов, порезанных кубиком, или квашеной капусты

крупный пучок сныти вместе со стебельками

1 банка зелёного горошка

масло растительное ароматное

соль

укроп и петрушка — по вкусу

Приготовление:

Свёклу и картофель (если используете морковь, то её тоже) отварить, остудить и порезать кубиком. Измельчить лук, добавить солёные огурцы или квашеную капусту, зелёный горошек. Промытую зелень сныти бланшировать (ненадолго опустить в кипящую воду, а потом сразу — в миску с холодной водой), отжать и порезать достаточно мелко в салат. Добавить остальную зелень, посолить и заправить. По вкусу сныть чем-то напоминает морковь, поэтому морковь в этом рецепте можно не использовать.

Приятного аппетита и богатырского здоровья!

Подготовила Оксана Соловьёва