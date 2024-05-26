Винегрет со снытью

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Ингредиенты:

  • 2 свёклы
  • 3 – 4 картофелины
  • 1 – 2 моркови (по желанию)
  • 2 салатных луковицы
  • 4 ст. ложки солёных огурцов, порезанных кубиком, или квашеной капусты
  • крупный пучок сныти вместе со стебельками
  • 1 банка зелёного горошка
  • масло растительное ароматное
  • соль
  • укроп и петрушка — по вкусу

Приготовление:

Свёклу и картофель (если используете морковь, то её тоже) отварить, остудить и порезать кубиком. Измельчить лук, добавить солёные огурцы или квашеную капусту, зелёный горошек. Промытую зелень сныти бланшировать (ненадолго опустить в кипящую воду, а потом сразу — в миску с холодной водой), отжать и порезать достаточно мелко в салат. Добавить остальную зелень, посолить и заправить. По вкусу сныть чем-то напоминает морковь, поэтому морковь в этом рецепте можно не использовать.

Приятного аппетита и богатырского здоровья!

Подготовила Оксана Соловьёва

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