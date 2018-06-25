Витамины под руками

Лето — время натуральных витаминов, которые можно легко купить на рынке или вырастить самостоятельно. Даже если у вас нет садового участка, вы всё равно можете обеспечить себя витаминами на несколько месяцев, выращивая зелень на подоконнике. Давайте узнаем, что в ней полезного.

Петрушка и сельдерей обладают весьма специфичным вкусом и ароматом благодаря высокому содержанию эфирных масел. Они являются чемпионами среди зелени по витаминно-минеральному составу: витамины С, Р и Е, каротин и почти вся группа В, калий, кальций, натрий, магний, фосфор, железо. Способствуют восстановлению сил, укреплению нервной системы.

Укроп. Кроме эфирных масел в нём много витаминов С и Р. Минеральный состав отмечен приличным содержанием солей калия, кальция, магния и фосфора. Укропная вода помогает нормализовать процессы газообразования и наладить работу незрелого желудочно-кишечного тракта. Зелень укропа добавляют в овощные блюда — эта приправа вкусна и полезна.

Зелёный лук. В свежих побегах лука много витамина С, солей калия и кальция, фосфора и железа, а эфирные масла способны возбуждать аппетит. Добавьте сюда наличие таких яростных врагов бактерий, как фитонциды, и вы поймёте, почему лук должен обязательно присутствовать в весенне-летнем рационе вашего стола.

Ревень. Наличие активных биологических веществ, в том числе и дубильных, органических кислот, клетчатки, оптимальное соотношение белков и углеводов, а также высокая концентрация витаминов Е и С, фолиевой кислоты, минералов (магний, фосфор, кальций, калий) делает ревень незаменимым в восстановлении иммунитета и при лечении весеннего авитаминоза. Растение обладает противовоспалительным и антисептическим свойствами. Народная медицина использует эту огородную зелень при лечении простуды, гайморита, насморка. Отваром листьев восстанавливают зрение, лечат синяки и шишки. Компот из ревеня зарекомендовал себя как противогельминтное средство.

Щавель. Его богатство — витамин Р (биофлавоноиды) и каротин, соли калия и фосфора. Богат щавелевой кислотой, которая поддерживает работу поджелудочной железы. Из щавеля варят зелёные щи, свежие побеги можно добавлять в салаты.

Шпинат тоже может похвастать щавелевой кислотой, железом, магнием, кальцием и витаминами С и Р. Он оказывает очищающее действие на желудочно-кишечный тракт. В кулинарии шпинат можно использовать различным образом — приготовить зелёные щи из молодых листиков, потушить или приготовить витаминный салат.

Чеснок не может похвастать витаминами, зато его фитонцидный состав даст фору многим другим зелёным растениям, что ставит его первым в ряд антибактериальных продуктов. Зелёные побеги чеснока используют в свежем виде в салатах.

Листовые салаты обогащают организм витаминами и минералами, оказывают бодрящее действие и регулируют водно-солевой баланс.

Крапива — ценное поливитаминное растение, своеобразный природный концентрат витаминов. Аскорбиновой кислоты в ней вдвое больше, чем в плодах чёрной смородины и лимоне. Содержание каротина выше, чем в ягодах облепихи, моркови и щавеле. Кроме этого, крапива богата витаминами К, Е, В и микроэлементами. Такой богатый набор биологически активных элементов объясняет широкий спектр общеукрепляющего и лечебно-профилактического свойства крапивы.

Мята и мелисса, хоть и не являются съедобным растениями в чистом виде, однако отлично зарекомендовали себя как чаи. В составе травяного чая эти растения хорошо успокаивают нервную систему.

Подготовила Яблочкина Людмила,

Газета «Ваши ключи к здоровью», 8doktorov.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.