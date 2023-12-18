Простая чистая вода

Не привлекает наши взгляды.

Добавим сахара туда,

Или ещё какого яда.

Они отравят организм

Так незаметно, так искусно

И сократят, возможно, жизнь,

Но будет вкусно, будет вкусно.

Библейской истины слова,

Они трудны для пониманья.

Добавим вымыслы туда,

Чтобы привлечь людей вниманье.

Мы изменяемся от лжи

Так незаметно, так искусно

И навсегда теряем жизнь,

Но будет вкусно, будет вкусно.

В нас с каждым годом всё сильней

Симптомы дьявольской болезни:

Искать того, что повкусней,

А не того, что нам полезней.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.