Простая чистая вода
Не привлекает наши взгляды.
Добавим сахара туда,
Или ещё какого яда.
Они отравят организм
Так незаметно, так искусно
И сократят, возможно, жизнь,
Но будет вкусно, будет вкусно.
Библейской истины слова,
Они трудны для пониманья.
Добавим вымыслы туда,
Чтобы привлечь людей вниманье.
Мы изменяемся от лжи
Так незаметно, так искусно
И навсегда теряем жизнь,
Но будет вкусно, будет вкусно.
В нас с каждым годом всё сильней
Симптомы дьявольской болезни:
Искать того, что повкусней,
А не того, что нам полезней.
Татьяна Хлопкова
Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.