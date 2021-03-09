Небо души коснулось

Дорогие читатели, пусть эти стихотворения, написанные женщинами-христианками, найдут отклик и в вашем сердце! Читайте так же другие стихотворения:

* * *

Я склоняюсь в молитве сердечной,

Погружаясь в желанный покой…

И над бренным склоняется Вечный,

Наполняя сознанье Собой.

Я Ему все желанья открою,

Расскажу, что смущает, гнетёт,

Как неверье пугает порою

И греховные сети плетёт…

И Невидимый слушал с любовью,

Будто мы во Вселенной одни,

Моё сердце наполнил Собою

И прогнал все тревоги мои.

Я не знаю, как выразить словом,

Благодарность свою как излить?

Просто тихо беседую с Богом,

А Он учит, что значит любить…

Екатерина Одинцова

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.