Небо души коснулось

Дорогие читатели, пусть эти стихотворения, написанные женщинами-христианками, найдут отклик и в вашем сердце! Читайте так же другие стихотворения:
* * *
Я склоняюсь в молитве сердечной,
Погружаясь в желанный покой…
И над бренным склоняется Вечный,
Наполняя сознанье Собой.
Я Ему все желанья открою,
Расскажу, что смущает, гнетёт,
Как неверье пугает порою
И греховные сети плетёт…
И Невидимый слушал с любовью,
Будто мы во Вселенной одни,
Моё сердце наполнил Собою
И прогнал все тревоги мои.
Я не знаю, как выразить словом,
Благодарность свою как излить?
Просто тихо беседую с Богом,
А Он учит, что значит любить…
Екатерина Одинцова
Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.