Влияние Реформации на образование

Одной из сфер жизни общества, на которые оказала влияние Реформация, было образование. Жан Кальвин и другие деятели Реформации считали, что её идеи укоренятся в обществе, только если люди будут читать Библию.

Самуэль Блюменфельд, всемирно известный педагог, пишет: «Новая идея народного образования — то есть образования для всех — возникла в Европе во время протестантской Реформации, когда на смену авторитету Папы пришёл авторитет Библии. Поскольку разногласия протестантов с Римом возникло, отчасти, вследствие изучения и толкования Библии, для выживания и процветания Реформации совершенно необходима была повсеместная библейская грамотность всех слоёв общества».

Примечательно, что сам Блюменфельд стал посвящённым христианином, прочитав «Наставления в христианской вере» Кальвина.

Ян Коменский, Мартин Лютер и особенно Жан Кальвин внесли громадный вклад в просвещение. «Учение Кальвина требует умственной зрелости. Само существование кальвинизма предполагает просвещённость», — пишет доктор Лорейн Бёттнер. Кальвин утверждал, что цель образования — познавать Бога и воздавать Ему славу, чтобы наше знание Господа проявлялось как в нашем призвании, так и в повседневной жизни. Он считал, что образование должно быть связано с учением Христа, с искуплением. Иначе греховность человека и образование начнут порождать чудовищ. Он утверждал, что именно на родителях лежит ответственность за образование и просвещение своих детей, обучение их Божьим заповедям.

Юрий Головань, jesuschurch.by

В начале ХХ века в странах с преобладанием язычества уровень грамотности колебался от 0 % до 20 % населения, в странах католических — от 40 % до 60 %, а в протестантских странах — от 94 % до 100 %.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.