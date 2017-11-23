Влияние женщин в истории Реформации

Роль женщин в протестантской Реформации часто игнорировалась или рассматривалась как нечто чуть большее, чем просто примечание. Поэтому, хотя большинство христиан слышали о Мартине Лютере и Джоне Кальвине, редко можно найти христиан, которые могут знать женщин, которые изменили ситуацию во времена Реформации. Тем не менее, многие женщины вышли за рамки ролей, возложенных на них обществом, чтобы поддержать Реформацию. Они это делали с большим риском для себя. В их число входили образованные женщины, которые активно исследовали, как Священное Писание, так и писания реформаторов. Другие из них занимали руководящие должности. Они использовали свое положение для поддержки Реформации. Большинство женщин, однако, не имели никаких преимуществ, но они понимали принципы Реформации и оказывали влияние на людей в своем окружении.

Катарина Шутц Целль (1498—1562) — женщина из семьи немецких ремесленников, которая исполняла пасторскую роль вместе с мужем. Она считала, что Бог призвал ее стать «ловцом человеков» наравне со служителями. Увлеченная лютеранством, она вышла замуж за Мэтью Целля, бывшего священника, который был первым реформатором в Страсбурге на французско-германской границе. Катарина служила вместе с Мэтью до его смерти на протяжении двадцати четырех лет.

За это время Катарина активно участвовала в проповеди и обучении. Кроме того, она воспитывала женщин и детей, руководила служением гостеприимства для беженцев и активно совершала пасторское посещение. Она считала важным служить другим и охотно служила любому, кто в ней нуждался, каким бы незначительным он ни был. Катарина также вела письменное служение, которое включало в себя письма духовного поощрения. Также она публиковала материалы — проповеди, публичные выступления и богословские трактаты [3]. В ее трудах содержится четкая защита Евангелия и его смысл для повседневной жизни, размышления о роли церковного брака, опровержения конкретных нападок на веру, исследования ценности христианских страданий, религиозные материалы и даже гимны.

Хотя Лютер являлся главным реформатором, семья Целль не ограничивала себя чтением и обсуждением только взглядов Лютера. Они приветствовали дискуссии с любыми реформаторами, считая, что они разделяют общую веру в Евангелие. Катарина была активно вовлечена в дискуссии, изучала Писание для себя и была готова принять независимые суждения относительно его содержания. Она также участвовала в письменных теологических обсуждениях со многими немецкими и швейцарскими реформаторами [4].

Аргула фон Грумбах (1490—1564), родилась в благородной семье. Получила хорошее образование и отлично разбиралась в Писании. Она прочитала большинство доступных работ реформаторов в Виттенберге и напрямую переписывалась с Лютером [5]. Ее основной вклад в Реформацию произошел в период с 1523 по 1524 год. Она пригласила к дебатам факультет Ингольштадтского университета после того, как он попытался заставить ученика Арсасиуса Сеэхофера отказаться от лютеранских убеждений и приговорил его к пожизненному заключению.

Ее смелый вызов прозвучал тогда, когда мужчины-протестанты боялись говорить о несправедливости этой ситуации. Хотя Аргула не получила ответа от университета, ее письмо опубликовали друзья в Нюрнберге, которое переиздавали четырнадцать раз, причем распространили около 29 тысяч экземпляров. Как говорила Аргула, она опубликовала еще семь буклетов, в которых обсуждалось множество тем, включая авторитет Церкви, влияние реформы на общество, необходимость для духовенства сосредоточиться на духовном благополучии своих подданных и ее видение новой церкви [6].

В ее трудах отражены взгляды ревностных женщин-христианок, которые изучали и усвоили Писание. Хотя она и не была теологом, но считала, что ее крещение во Христа устраняет традиционные различия по признаку пола и она несет ответственность за признание Христа. Поэтому она, независимо от возможных последствий для нее и ее семьи, смело высказывала свое мнение.

В отличие от Катарины и Аргулы, Олимпия Мората (1526—1555) была настоящим ученым. Она была вундеркиндом, воспитана отцом, как в традиционной, так и в протестантской вере. Успех ее был таким большим, что Олимпия начала читать лекции в институтах Келвина Христианской Религии в 13 лет! [7]. Ее успехи в греческом и латыни вместе с талантом поэтессы были такими впечатляющими, что это принесло ей уважение и позволило принять участие в работе северного итальянского суда Феррары, который сочувствовал идеям Реформации. Там она стала компаньоном дочери герцога Эколе II и смогла продолжить учебу [8].

После того как она покинула суд, чтобы заботиться о своем отце, Олимпия решила посвятить свои многочисленные таланты библейскому знанию вместо классики. Она перевела некоторые псалмы на изящный язык греческой поэзии и сочинила диалоги, в которых излагались ее идеи о христианской надежде, спасении и роли женщин в церкви. Кроме того, она вела переписку с несколькими протестантскими лидерами, в том числе с Меланхтоном. Ее письма, часто написанные на латыни, содержали не только личную переписку, но и богословские дискуссии [9].

К сожалению, многие сочинения Олимпии утеряны, когда ей и ее мужу в одной одежде пришлось бежать из Швайнфурта, Бавария. Однако после того как Олимпия преждевременно умерла в 29 лет, друзья собрались и опубликовали ее оставшиеся записи [10].

Жанна д’Альбре (1528—1572) была королевой Наварры (Франция). Она и ее муж Антуан де Бурбон поддержали Реформацию. Жанна перешла в кальвинизм на Рождество 1560 года [11]. Спустя два года в результате политического давления ее муж вернулся в католичество. Жанна отказалась капитулировать, хотя и заняла более нейтральную политическую позицию, попытавшись сохранить мир. После смерти мужа в том же году она снова активно поддерживала реформаторов. Между 1563 и 1566 годами она установила кальвинизм как законную религию в городе Беарн, легализовала браки гугенотов и изучала возможность объединения кальвинистской церкви.

В 1566 году она попыталась очистить церкви от всякого идолопоклонства [12]. Во время последующей третьей религиозной войны, она использовала драгоценности своей короны для обеспечения кредита армии Гугенотов [13] и покинула свое королевство, чтобы присоединиться к лидерам гугенотов в Ла-Рошель. Там она работала администратором и советником, поддерживала первый протестантский синод. Вернувшись в свое королевство в 1571 году, она призвала своих подданных принять Гугенотское исповедание веры. Однако, желая сохранить свободу совести, она не привлекала к судебной ответственности тех, кто этого не сделал [14].

Эти четыре женщины — небольшая часть тех, кто решил стать активными участниками Реформации. Они с готовностью принимали истины «sola scriptura» и «священство всех верующих». Принятие этих принципов, заставило их признать личную ответственность за исповедание своей веры, воплощение в жизнь своих убеждений и развитие Царства Божьего в их сферах жизни. Эти женщины служат напоминанием об ответственности быть более чем просто хранителями веры, которой дорожим.

Венди ДЖЕКСОН

По материалам Adventist Review

Ссылки и примечания:

Элис Макки, «Катарина Шюц Целль (1498-1562)» в Богословах Реформации, отредактировано Картером Линдбергом (Оксфорд: Блэквелл, 2002), 225-227. Kirsi Stjerna, Женщины и Реформация (Молден, MA:Blackwell, 2009), 114. Stjerna, 117. МакКи, 226-230. Роланд Бэйнтон, Женщины Реформации в Германии и Италии (Миннеаполис, Миннесота: аугсбургское издательство, 1971), 101, 106. Питер Мэтисон, «Argula von Grumbach (c. 1490–1564)» в Богословах Реформации, отредактировано Картером Линдбергом (Оксфорд: Блэквелл, 2002), 95. Холт Паркер, «Мората, Фальвия Олимпия (1526/1527-1555)» в Энциклопедии Женщин Ренессанса: Италия, Франция и Англия, отредактировано Дианой Робинс, Энн Р, Ларсеном и Кэрол Левин (Санта-Барбара, Калифорния: ABC_CLIO, 2007), 269. Bainton, 253. Олимпия обрисовала в общих чертах свое духовное путешествие к этому положению в диалоге, который все еще сохранился. Паркер, 270. Bainton, 263, 266. Роланд Бэйнтон, Женщины Реформации во Франции и Англии (Бостон: Beacon Press, 1973), 45. Коринн Уилсон, «Albret, Jeanne d’ (1528-1572)» в Энциклопедии Женщин Ренессанса: Италия, Франция и Англия, отредактировано Дианой Робинс, Энн Р, Ларсеном и Кэрол Левин (Санта-Барбара, Калифорния: ABC_CLIO, 2007), 3. Роберт Нечт, Французские гражданские войны 1562-1598. Harlow, Эссекс: Лонгмен, 2000, 151. Bainton, Женщины Реформации во Франции и Англии, 67-68.

Источник: adventist.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2017 г.