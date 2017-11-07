Уроки русской революции

В этом году отмечается 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Год столетия революции — хороший повод вспомнить, что это событие оказалось переломным не только для российской, но и для всемирной истории. Попытаемся извлечь духовные уроки как для нации, так и для личности.

Была ли Россия счастливой страной до революции? На рубеже двух столетий Россия переживала небывалый кризис. Политические противоречия, социальные ожидания и разочарования наиболее обделённой части общества, бедность и неграмотность, дефицит продовольствия и голод, война и забастовочные движения — вот основные раздражители свершившейся катастрофы. Прав был А. И. Солженицын, когда заметил однажды, что «революция началась без революционеров».

Какова была роль церкви? Она пыталась решать проблемы, но безуспешно — сама давно потеряв авторитет в глазах простого народа. По меткому замечанию известного русского историка В. О. Ключевского, церковь тогда являла собой «полицейско-политическое учреждение». Получается, Россия потеряла из виду Христа ещё до революции, и потому не её вина, что Россия и в дальнейшем жила без Бога.

Революция, по мнению многих, стала своеобразным лакмусовым полотном, обнажившим накопившиеся проблемы в стране, которые не могли решить ни политические, ни церковные структуры. Революция попыталась дать людям надежду на лучшую жизнь. Религия же занималась собой и была слишком оторвана от простого народа!

Митрополит Сурожский Антоний так и сказал: «Каким образом Святая Русь могла отпасть так, как она отпала в двадцатом веке? Не вина ли это христиан? Христиане стали обывателями. Да, ходили в храмы, да, молились, а жизнь? Прочтите, какова была русская история, сколько в ней трагедии, сколько ужаса, сколько крови, сколько страдания!»

К каким страшным последствиям приводит превращение христиан в обывателей! Страна, которую не могли сломить орды завоевателей, почти совсем потеряла себя, утратив свой христианский свет, свою «солёность». Священное Писание приписывает соли очистительное свойство. Как средство, предохраняющее от разложения, она является символом прочности и верности. Нужно иметь в себе соль, т. е. веру и дух христианский. Если этого не будет, значит, соль потеряла силу. Тогда христианин не сможет исполнить своё назначение — свидетельствовать об истине и помогать миру становиться лучше.

В наши дни, оглядываясь назад, всем нам надо осознать, что в решении современных проблем модель возрождения и преобразования гораздо лучше революционной. Но и возрождение не даётся просто. Начинается оно с преобразования личности. Поэтому духовная победа есть самая сложная победа, ведь она подразумевает, в первую очередь, победу над собой, над своим грехом. Но это единственная победа, которая стоит всех сопряжённых жертв.

Виктор Бахтин

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.