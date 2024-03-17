Вместо жареной картошки

Жареное вредно. Но так вкусно… Как легко приготовить вкусную и невредную картошку вместо жареной?

Картофель запечённый

Ставим кипятить чайник. Включаем духовку. Тем временем очищаем сырой картофель. Разрезаем картофелину пополам вдоль. Каждую половинку ещё раз пополам вдоль.

А теперь — на листики толщиной 2 – 4 мм. Если члены семьи хорошо относятся к луку, то добавляем резаный кубиком репчатый лук. Измельчаем 2 – 3 зубчика чеснока. Далее соль и приправы по вкусу. Можно использовать куркуму, паприку, пажитник, базилик, грибной порошок… Перемешиваем. Добавляем нерафинированное подсолнечное или оливковое масло. Снова перемешиваем. Помещаем в форму для запекания. Выбирайте такую, чтобы картошка лежала не совсем тонким слоем. Теперь нужно разровнять картошку в форме, а затем влить кипяток (льём в одну точку, чтобы не смывать приправы) до половины уровня картошки. Отправляем в духовку, запекаем при температуре 200°С до готовности. Верхняя картошка должна подрумяниться.

Подготовила Оксана Соловьёва