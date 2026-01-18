Булочки синнабон

Знаменитые булочки с корицей, но только из продуктов растительного происхождения.
Ингредиенты:
Для опары:
- 150 г растительного молока (например, соевого)
- 15 г прессованных дрожжей
- 2 ст. ложки муки
- 0,5 ч. ложки сиропа топинамбура
Для теста:
- Щепотка ванили
- ¾ ч. ложки соли
- 20 г кокосового масла
- 100 г сиропа топинамбура
- 320 г пшеничной муки 1 сорта
Для начинки:
- 40 г кокосового сахара (или тростникового)
- 1 ст. ложка молотой корицы
- 30 г кокосового масла
Для крема:
- 100 г кокосового молока
- 50 г воды
- 1 ст. ложка кукурузного крахмала
- 2 ст. ложки сиропа топинамбура
- ¼ ч. ложки соли
- Щепотка ванили
- 1 ч. ложка лимонного сока
- 1 ч. ложка кокосового масла
Приготовление:
- Готовим опару. В тёплом соевом молоке (температура 37 – 38°C) растворить дрожжи, добавить муку, сироп топинамбура, перемешать. Оставить на 30 минут при комнатной температуре, ёмкость накрыть.
- Замешиваем тесто. В ёмкости соединить опару, ваниль, соль, кокосовое масло, сироп топинамбура, перемешать. Затем ввести просеянную пшеничную муку. Замесить тесто. Поставить подходить на 1 час в тёплую духовку.
- Готовим крем. Кокосовое молоко довести до кипения. В холодной воде развести крахмал и ввести тонкой струйкой в кипящее молоко, постоянно помешивая. Затем добавить лимонный сок, ваниль, соль, масло, сироп топинамбура. Варить 5 мин на небольшом огне, постоянно помешивая. Крем вылить в ёмкость, немного остудить и поставить в холодильник для загустения.
- В ёмкости смешать кокосовый сахар и корицу.
- Подошедшее тесто обмять, дополнительно присыпая мукой. Раскатать в прямоугольник 30х40 см. Высота теста — 0,5 см. Поверхность теста смазать мягким кокосовым маслом (30 г). Равномерно насыпать начинку по всей поверхности теста. Тесто свернуть в рулет с длинной стороны, защипать края. Рулет разрезать на кусочки по 3 см.
- Противень смазать маслом, выложить булочки на расстоянии друг от друга, т. к. они увеличатся в размере. Противень накрыть полотенцем и поставить в тёплую духовку на 30 – 40 мин., чтобы булочки поднялись.
- Разогреть духовку до 150°С, выпекать булочки 30 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.
- Горячие булочки залейте кремом (по 1 ст. л. на каждую).
Выход: 12 булочек.
