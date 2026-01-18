Булочки синнабон

Знаменитые булочки с корицей, но только из продуктов растительного происхождения.

Ингредиенты:

Для опары:

150 г растительного молока (например, соевого)

15 г прессованных дрожжей

2 ст. ложки муки

0,5 ч. ложки сиропа топинамбура

Для теста:

Щепотка ванили

¾ ч. ложки соли

20 г кокосового масла

100 г сиропа топинамбура

320 г пшеничной муки 1 сорта

Для начинки:

40 г кокосового сахара (или тростникового)

1 ст. ложка молотой корицы

30 г кокосового масла

Для крема:

100 г кокосового молока

50 г воды

1 ст. ложка кукурузного крахмала

2 ст. ложки сиропа топинамбура

¼ ч. ложки соли

Щепотка ванили

1 ч. ложка лимонного сока

1 ч. ложка кокосового масла

Приготовление:

Готовим опару. В тёплом соевом молоке (температура 37 – 38°C) растворить дрожжи, добавить муку, сироп топинамбура, перемешать. Оставить на 30 минут при комнатной температуре, ёмкость накрыть. Замешиваем тесто. В ёмкости соединить опару, ваниль, соль, кокосовое масло, сироп топинамбура, перемешать. Затем ввести просеянную пшеничную муку. Замесить тесто. Поставить подходить на 1 час в тёплую духовку. Готовим крем. Кокосовое молоко довести до кипения. В холодной воде развести крахмал и ввести тонкой струйкой в кипящее молоко, постоянно помешивая. Затем добавить лимонный сок, ваниль, соль, масло, сироп топинамбура. Варить 5 мин на небольшом огне, постоянно помешивая. Крем вылить в ёмкость, немного остудить и поставить в холодильник для загустения. В ёмкости смешать кокосовый сахар и корицу. Подошедшее тесто обмять, дополнительно присыпая мукой. Раскатать в прямоугольник 30х40 см. Высота теста — 0,5 см. Поверхность теста смазать мягким кокосовым маслом (30 г). Равномерно насыпать начинку по всей поверхности теста. Тесто свернуть в рулет с длинной стороны, защипать края. Рулет разрезать на кусочки по 3 см. Противень смазать маслом, выложить булочки на расстоянии друг от друга, т. к. они увеличатся в размере. Противень накрыть полотенцем и поставить в тёплую духовку на 30 – 40 мин., чтобы булочки поднялись. Разогреть духовку до 150°С, выпекать булочки 30 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Горячие булочки залейте кремом (по 1 ст. л. на каждую).

Выход: 12 булочек.

Канал «Растительная кухня Валерии Любимовой»

Перебои с интернетом? Читайте бумажную версию газеты! Просто оформите подписку на сайте Почты России. И каждый месяц в почтовом ящике вас будет ждать свежий номер «Сокрытого Сокровища», газеты для души. Перейти на сайт Почты России