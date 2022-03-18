Внимание: ведётся наблюдение

Каждый наш поступок, каждая мысль заносятся в небесные книги. Мы не знаем, как выглядят вышние библиотеки. Наверняка тамошние информационные технологии превосходят земные. Как бы то ни было, за нами наблюдают и ведут тщательные записи. Хорошо это или плохо?

Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о конце света. Сегодня это понятие весьма обширное и неопределённое, и можно встретить много вариантов, начиная фантастическими инопланетными вторжениями и «восстанием машин» и оканчивая классикой жанра с неправильным использованием библейских терминов «Армагеддон» и «Апокалипсис». Существуют и вполне правдоподобные сценарии с экологическим или ресурсным коллапсом.

Библейский вариант конца света не менее интересен, чем остальные сценарии. Но как его себе представляют люди? Итак, «классика»: «Страшный суд» Микеланджело или Иеронима Босха (для тех, у кого нервы покрепче). Поразительно, но большинство христиан именно так видит момент воздаяния. Неудивительно, что всё большее число молодёжи (да и просто здравомыслящих людей) склоняется к атеизму. Но постойте! Соответствует ли изображённое на знаменитых полотнах тому, что на самом деле написано в Библии?

Поделюсь с вами одним наблюдением относительно Божьего суда, которое меня поразило до глубины души, так как оно способно менять мировоззрение.

Если мы говорим, что есть суд, значит, должно быть нечто, за что на этот суд предстоит попасть! «Ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайное, хорошо ли оно, или худо» (Библия, книга Екклеcиаста 12:14). Ух ты! Мы все под колпаком! Только не у ЦРУ и не у КГБ. Библия говорит об идеальной «прослушке» и «видеофиксации» для каждого из живших и живущих на планете: «И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими» (Библия, книга Откровение 20:12). «Где мои права человека?» — возразит кто-то. Подождите немного, и вы удивитесь.

Какой источник информации используется на небесном суде? Книги. Во всяком случае, апостол Иоанн почти 2000 лет назад использовал именно это слово.

Библейский пророк Малахия тоже упоминает книги: «Господь им (боящимся Бога) внимает, Он слышит их, и пишется пред Ним памятная книга о тех, кто благоговеет пред Господом и чтит имя Его» (Библия, книга пророка Малахии 3:16; совр. перевод под ред. Кулакова).

Оказывается, суд — это место, где не только наказывают. Там ещё и справедливость вершится. А про это мы порой забываем. Разве мы сами не ищем суда как последней инстанции в решении бытовых вопросов? Если нужно восстановить справедливость, куда идут люди? Это применимо и к последнему суду.

Маленькое резюме перед финальным аккордом:

Будет суд. Никто его не избежит. От «следственного комитета» ничто не будет укрыто. Суд — это не только место наказания и страха, но и место справедливости и ликования.



А теперь то, к чему я так долго вёл: «Побеждающий облечётся в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его» (Библия, книга Откровение 3:5). Каждый из живущих на земле изначально вписан в книгу жизни (перечень наследников «Царства Небесного»), и только своим противлением, упорством, злобой и грехами мы можем принудить Бога изгладить наше имя из этой «книги жизни», т. е. из списка спасённых или оправданных на последнем суде.

Сегодня Бог прикладывает неимоверные усилия в борьбе за каждую человеческую душу: «Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Библия, книга пророка Иезекииля 33:11).

Каждый человек начинает земной путь, будучи вписанным в книгу жизни благодаря любви Божьей, явленной миру в Иисусе Христе. Но, отрицая милость Божью и избирая путь греха, человек делает выбор к погибели. «Того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей» (Библия, книга Исход 32:33).

Итак, мы изначально вписаны в книгу жизни. Но тут же возникает вопрос: как нам быть, ведь все мы рождаемся в грешный мир и сама Библия говорит, что «нет праведного ни одного» (Библия, Послание римлянам 3:10)?

Даже лучшие из нас недостойны того, чтобы их имя оставалось в книге жизни. Но есть Тот, Кто достоин. Его в христианстве называют Спаситель, Искупитель, Избавитель, Господь Иисус. Он сделал то, что невозможно нам. Сделал не за наши дела, а потому что любит нас. Каждый из нас, даже последний грешник, безмерно дорог Богу.

2000 лет назад, там, на Голгофе, вися на позорном кресте, Он видел миллионы судеб. Он видел тебя во чреве матери, потом у неё на руках. Он видел твою первую улыбку. О, как Он хотел, чтобы ты был счастлив! Он хотел, чтобы у жителей земли, обманутых сатаной, была возможность сохранить имена в книге жизни. У Него не было гарантий, что ты примешь Его подарок — жизнь. Но Он пошёл до конца.

И дальше самое непонятное для нас, привыкших всего добиваться своими трудами: «Ибо благодатию вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Библия, Послание ефесянам 2:8). Нам остаётся только с благодарностью принять этот подарок от Бога, вписавшего наше имя в книгу жизни Своей кровью. Если мы с благодарностью приняли дар любви от Бога, нам нет нужды бояться суда. Если мы действительно оценили то, что сделал для нас Бог, это перевернёт нашу жизнь, мы уже не будем прежними. Всё, что будет после, — это ответ на Божью любовь, но даётся она нам не за дела, а просто так. Просто так! Как принять этот дар?

Помолись: «Отец Небесный, я много не понимаю, но я верю, что Ты любишь меня. Любишь таким, какой я есть. Говорят, Ты умер за меня. Это не укладывается у меня в голове, но моё сердце нуждается в Тебе. Я прошу у Тебя прощения за всё зло, которое совершил. Я недостоин быть вписанным в книгу жизни, и я не могу спасти себя сам. Ты сделал всё за меня. Я принимаю Твой подарок, Господи! Я отдаю свои грехи Тебе, а от Тебя принимаю праведность. Всё это так странно для меня, но верой я принимаю Твою любовь, Твоё прощение. Я так мало знаю о Тебе, но прошу: учи меня, направляй. Я хочу оправдать Твои надежды. Я приглашаю Тебя стать Царём моей жизни, привнести в неё цель и смысл. Ради Иисуса молитва моя. Аминь».

Если ты хочешь сказать Богу ещё что-то, не торопись говорить «аминь», излей Ему своё сердце, поведай обо всём, что наболело, что тревожит.

Когда ты узнаешь характер Бога, то будешь воспринимать «тотальный контроль» как благословение, а не как проклятие. Разве не счастье, когда око любящего Отца всегда над тобой? Это же здорово, когда Он не спускает с тебя глаз, а ты живёшь так, чтобы не огорчать Его.

Если верить Библии, то великий суд уже начался: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его» (Библия, книга Откровение 14:7). Мы живём в особенное время, и откладывать принятие решения не стоит, потому что следующее событие — Второе пришествие Христа. Он предупреждает: «Се, гряду скоро» (Библия, книга Откровение 22:12). Будешь ли ты в числе тех, «которые написаны у Агнца в книге жизни» (Библия, книга Откровение 21:27)?

Алексей Третьяков

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.