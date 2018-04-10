У каждого верующего человека есть опыт общения со сверхъестественным. Можно смело сказать, что каждый уверовавший в Бога человек может засвидетельствовать о чуде. В моём случае это был удивительный сон.

Вы когда-нибудь видели два одинаковых листика на одном дереве? Нет! И нет двух одинаковых опытов обращения человека к Богу. В этом виден почерк Великого Художника, сотворившего Небо и Землю! «Правда Твоя как горы Божии, и судьбы Твои — бездна великая!» (Псалом 35:7); «И это происходит от Господа Саваофа: дивны судьбы Его, велика премудрость Его!» (Исаия 28:29); «Который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа» (Иов 5:9). Само по себе обращение к Богу есть чудо! Однако одними чудесами, как говорится, «сыт не будешь». И если чудо не находит подтверждения в Слове Божьем, то грош ему цена. В полной безопасности можно чувствовать себя только «внутри библейских кавычек». Это является потребностью каждой человеческой души.

Помню свой приход к Богу. Это было примерно в 1990 году, во время перестройки Горбачёва. Открылись границы для проповеди Евангелия, и в г. Туле происходила первая в истории СССР евангельская программа. Я была далёким от Бога человеком и не искала Его, однако голод моей души был Ему известен, и Он нашёл меня Сам. Знакомые пригласили меня на это необычное культурное мероприятие. Зал был полон, как в театре, — полный аншлаг. Я стояла у стены, не имея места, чтобы сесть.

На сцене стоял Ростислав Волкославский (прим. ред.: Ростислав Николаевич Волкославский — доктор богословия, пастор, автор многочисленных книг). Очень затронула, до глубины души, тема истории всего человечества, изложенная во 2 главе книги пророка Даниила. Сердце ликовало: «Вот она, ИСТИНА, которую не прочтёшь в учебнике по истории!» Потом были ответы на вопросы из зала.

Помню ожесточённые баталии местной интеллигенции, доказывавшей ведущему, что Бога не существует, что это невозможно доказать. «Почему Он скрывается, если Он есть?» — говорили они. На их возбуждённые выкрики ведущий кротко и спокойно ответил, что Бог ни от кого не скрывается. В Библии записаны Им же сказанные слова по этому поводу: «Так говорит Господь, Который сотворил [землю], Господь, Который устроил и утвердил её, — Господь имя Ему: воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иеремии 33:2, 3). Поэтому всякий искренно ищущий Бога может обратиться к Нему в простой молитве: «Господи, если Ты существуешь, покажись мне», — и, если он искренний искатель истины, то непременно будет услышан.

Меня увлекла идея возможности общения с Богом, и поэтому я поспешила воплотить эту идею в жизнь. Прежде чем лечь спать, я, склонившись в молитве, произнесла: «Господи! Если Ты есть — покажись мне».

В ту же ночь я увидела сон: космос, в центре которого трон. На нём восседает Иисус Христос в белоснежном длинном одеянии, заканчивающемся где-то в безвоздушном пространстве Вселенной. Глядя пристально на меня, Он произнёс: «Ты — Мой друг! Читай Второзаконие» (прим. ред.: Второзаконие — одна из книг Ветхого Завета). И тут я проснулась.

Придя в себя от увиденного, я начала дискуссию сама с собою. «Нет, — говорила я себе. — Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. И что это за слово такое “Второзаконие”? Наверное, это слово я слышала на евангельской программе, и сознание удержало его в памяти». В конце концов, я решила, что это дьявол меня искушает гордыней. Увиденное во сне, однако, не давало покоя. Возможно ли такое, что это Бог говорил со мной?

Спустя некоторое время я вернулась в родной город Усть-Каменогорск, и, решив, что церкви адвентистов седьмого дня нет нигде, кроме Москвы, я пошла в православную церковь. Устроилась певчей на верхний клирос и пробыла в ней целый год, вспоминая и рассказывая окружающим, что слышала на той евангельской программе. Но Бог продолжал меня искать.

Тем временем в городе поползли слухи о надвигающемся сильном землетрясении. Люди испытывали страх за будущность. Как-то раз, идя мимо Дома Культуры, увидела объявление, что такого-то числа будет проводиться молитва за город. Приглашались все желающие. Пришла и я. По содержанию лекций поняла, что это та же церковь, которая проводила евангельскую программу в Туле, и была очень удивлена, что полюбившаяся мне церковь всё это время находилась рядом со мной, в моём родном городе, а я и не знала!

Первое, что я сделала, придя в эту церковь, — постаралась найти ответ на вопрос, который всё это время не давал мне покоя. Подсев к первой попавшейся пожилой женщине, я спросила: «Скажите, может ли быть такое, чтобы Бог сказал: “Ты — Мой друг, читай Второзаконие”?» Женщина на секунду задумалась и сразу же ответила: «Конечно. Христос сказал: “Вы — друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам” (Иоанна 15:14)». Тогда я спросила: «А что это за слово такое, “Второзаконие”»? Женщина ответила: «Так ведь это книга в Библии, в пятой главе которой и записаны Божьи Заповеди».

Удивительно, но после этого разговора, я наконец-то ощутила удовлетворение и внутренний покой. Сомнения куда-то ушли. Лично для меня стало понятно, что со Мной действительно разговаривал Бог.

Однажды в какой-то книге я прочла: «Всегда безопасно находиться внутри библейских кавычек». Это самое безопасное место для нашей души… Христос сказал: «Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Иоанна 6:63).

Оксана Каминская, г. Москва

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (252) апрель 2018 г.