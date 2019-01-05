Водитель школьного автобуса в США сделал подарки 70 ученикам

Водитель школьного автобуса в Техасе (США) приобрел за свой счет рождественские подарки для детей на своём маршруте.

Всего подарки получили 70 детей. Среди подарков были пазлы, игры, электроника и даже велосипед, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на сайт ВО СВЕТЕ и The Christian Post.

Кертис Дженкинс удивил учеников начальной школы Лейк Хайлендс в Далласе в последний день перед зимними каникулами. Когда дети вошли в автобус, то увидели, что он был заполнен подарками.

«Я не на работе, я на миссии от Бога, – сказал Дженкинс в интервью NBC в Далласе и Форт-Уэрте. – Хотя я ничего не говорю детям о религии, но стараюсь делать всё возможное, чтобы они знали – каждый из них любим… Увидеть сияющие лица этих детей было самым лучшим, что я мог сделать за деньги».

Мужчина работает водителем школьного автобуса уже на протяжении семи лет. По словам Кертиса, он часто вспоминал времена, когда сам был ребёнком и нередко оставался без подарка на Рождество.

«Во время наших поездок в школу и обратно домой я болтал с ними о том, что они хотели бы получить. Они просто открывали мне свои сердца, а я мысленно это записывал, старался запомнить», – сказал он.

Одиннадцатилетний Итан Ингл, один из детей, которые получили подарок от Дженкинса, был в восторге, когда, развернув подарок, обнаружил наушники красного, его любимого, цвета.

«Это заставляет меня чувствовать, что мы принадлежим к чему-то большему, что-то значим для этого сообщества», – сказала мама Итана, Катрина Клифт, в ответ на подарок Дженкинса её сыну.

Щедрый водитель автобуса также подарил их семье индейку на День благодарения. Президент начальной школы Лейк-Хайлендс Дженнифер Уилкокс рассказала, что сердце Дженкинса горит заботой о других и желанием отдавать. Отвечая на вопросы журналистов, она отметила, что семьи по всему району теперь вдохновлены его поступком. Сотрудник Дженкинса помог в приобретении велосипеда, а один из родителей дал 100 долларов.

«Мы так благодарны за его сердце, доброту и щедрость к детям, – заявила Уилкокс. – Спасибо ему за прекрасный пример для всех нас».

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2019 г.