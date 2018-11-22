Знаете ли вы, что каждый год в мире бушует по крайней мере 110 войн? И 30 из них считаются серьёзными конфликтами. Войны освещаются на телевизионных каналах в программах новостей. Только почему-то мировые СМИ упустили из виду величайшую войну из всех. Почему самый затянувшийся и важный конфликт во вселенской истории не принят во внимание? Это война, стоящая за всеми войнами. Это источник всех конфликтов. Это великая борьба между добром и злом.

Библия возвращает нас ко времени, когда не было ни греха, ни скорби, ни зла. Она ведёт нас к далёкому месту, называемому небесами.

На небесах есть Божий престол, с которого Бог обозревает обширную Вселенную, сотворённую Им. Множество ангелов — ослепительных, разумных, безгрешных существ, которых Он сотворил, — наслаждаются счастьем в Его присутствии. Бог сотворил каждого ангела обладающим даром свободного выбора, и это внушает уважение. Он не сотворил их похожими на компьютеры, которые были бы запрограммированы любить. Они были свободны избрать любовь и повиновение своему Творцу. Но именно эта свобода выбора означала также, что они были свободны противостать Ему. Бог пошёл на такой риск.

Бог любит совершенный порядок, и потому для каждого ангела было предназначено своё особое дело. Над ними был поставлен высший ангел, которого звали Люцифер, что значит «сияющий». Люцифер — «осеняющий херувим», он находился в непосредственном Божьем присутствии. Бог сказал ему: «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты… Ты был помазанным херувимом, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней» (Иезекииля 28:12, 14).

Годы вечности проходили в совершенном мире и без тени греха. Библия не говорит, сколько времени Люцифер находился на небесах со времени его сотворения. Возможно, тысячи лет, возможно, миллионы.

Но по мере того, как шло время, Люцифер, очевидно, стал всё больше и больше думать о собственной красоте и мудрости. И в какой-то момент он почувствовал, что должен занимать в небесной иерархии более высокое положение.

Обладая высоким интеллектом, мудростью, положением и красотой, Люцифер постепенно начал смотреть на себя как на более важную фигуру в небесной структуре, чем он в действительности являлся.

Только две другие Личности на небесах находились в равном положении с Богом Отцом — это Божий Сын Иисус Христос и Бог Святой Дух. Вполне вероятно, что Люцифер, зная справедливость и верность Божью, решил, что вскоре Бог признает его достижения, достоинства и возвысит его до положения, равного положению Сына и Духа. «От красоты твоей возгордилось сердце твоё, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою» (Иезекииля 28:17).

Люцифер «погубил мудрость», то есть перестал мыслить здраво. Его суждение исказилось ложным представлением о самом себе, и он предпочёл верить этому собственному представлению. Обладая высоким интеллектом, мудростью, положением и красотой, Люцифер постепенно начал смотреть на себя как на более важную фигуру в небесной структуре, чем он в действительности являлся. Он возгордился, его эгоизм разрастался.

Гордость — преувеличенное сознание собственной значимости — приводит любую личность к падению. И Люцифер в конце концов пал. После его падения Бог сказал о нём: «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония» (Иезекииля 28:15).

«Как упал ты с неба, денница, сын зари!.. А говорил в сердце своём: “взойду на небо, выше звёзд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”» (Исаия 14:12–14).

То, к чему стремился Люцифер, так никогда и не произошло. Если бы он рассуждал здраво, то не упустил бы из виду тот факт, что он является всего лишь творением, пусть даже самым совершенным, и никогда не сможет стать Творцом.

По мере того, как шло время, а никаких признаков того, что Бог приготовил для Люцифера ожидаемое повышение в статусе, не наблюдалось, повелитель ангелов вначале был озадачен, затем горько разочарован и, в конце концов, исполнился гнева и зависти.

Тут Люцифер мог сделать только один из двух выводов: либо проблема заключалась в Боге, либо в нём самом. Но поскольку Люцифер не допускал мысли о проблеме в самом себе, по его мнению, она была в Боге.

Люцифер пришёл к заключению, что Бог не был справедливым, праведным и верным. Он начал искренно верить в свои ложные представления о Божьем характере, полностью принимая их за истинные.

Долгое время Люцифер внушал свою точку зрения ангелам. В конце концов, недовольство, посеянное им, вылилось в настоящий мятеж.

Люцифер усомнился в Божьей справедливости, представляя себя очень благоразумным, очень мудрым. Он убедил треть ангелов присоединиться к нему в восстании.

«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы Его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откровение 12:7–9).

Почему же Бог не уничтожил Люцифера сразу? Представьте, что мэр вашего города подвергся жесточайшей критике со стороны оппонента. Этот человек стал обвинять его в несправедливости, своеволии и деспотизме. Что если мэр позовёт полицию, чтобы арестовать этого недоброжелателя? Восстановит ли это его доброе имя?

Божья репутация и верность оказались под угрозой, когда сатана бросил свой высокомерный вызов. Уничтожение оппозиции не решило бы возникшей проблемы.

Вместо этого Бог избрал другой путь. Он позволил греху существовать во вселенной какой-то период времени, чтобы истинная суть греха полностью обнаружилась. Когда станет ясно, что восстание против Бога приносит не счастье, а болезнь и горести, когда все увидят, что радость приносит только Божий путь, а путь Люцифера несёт смерть и разрушение, тогда и только тогда Бог полностью уничтожит всякое зло.

Бог есть любовь, а любовь проявляет предусмотрительность. Любовь не использует принуждение. Ведь заставить любить невозможно. Бог позволил каждому ангелу сделать самостоятельный выбор, чью сторону он займёт.

Началась великая борьба между Христом и Люцифером, теперь называемым дьяволом и сатаной.

Но как мы с вами оказались втянутыми в эту великую борьбу между Богом, Его правлением, основанном на любви, и сатаной и его восстанием, в основе которого лежит эгоизм? Об этом мы расскажем в следующем номере газеты.

По книге Марка Финли «Пророчества исполняются»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.