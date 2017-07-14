Воровство, которое мы не замечаем

Эта заповедь самая лаконичная, самая однозначная. Её чаще всего вспоминают даже неверующие люди. Все знают, что воровать нехорошо. Все знают, всех нас этому учили.

Казалось бы… Однако краж не становится меньше. Это по-прежнему одно из распространённых преступлений. Часто эти преступники и не считают себя виноватыми. «Я же людей не убиваю! Это моя работа, воровал, ворую и буду воровать», — говорит с экрана телевизора один столичный квартирный вор, имеющий три судимости. Выходит — и начинает всё сначала.

Мы часто ругаем воров. Ругаем коррупционеров, говоря, что они нас обворовывают. Мы возмущаемся людьми, которые зарабатывают тем, что продают пенсионерам витамины по завышенным до небес ценам. Мы ругаем тех, кто подсовывает нам в магазине испорченный товар. Или продавщиц на рынке, расхваливавших кислые фрукты. Торговцев с неправильными весами. И всех-всех-всех, у кого обманным путём оказываются наши деньги…

Мир чуть-чуть изменился. Я, например, в детстве очень боялся, что в квартиру залезут воры. Знакомые рассказывали, как им «обчистили» прихожую… ночью, когда вся семья спала.

Кто-то приезжал в ограбленную квартиру после отпуска. Мы действительно волновались, ставили железные двери, нанимали дежурных в подъезд. Сейчас я спокойно сплю по ночам, и чаще всего мы с семьёй спокойно уезжаем в отпуск. Но зато совершенно не верю незнакомым на улице, опасаюсь вводить данные своей кредитной карточки в интернете, боюсь оказаться обманутым при покупке дорогих вещей, предпочитаю иметь финансовые дела только с проверенными людьми и проверяю своих подчинённых.

Да, есть люди, которые, казалось бы, открыто не запускают нам руку в карман, не вытаскивают кошелёк из наших сумок или дорогую технику из квартиры. Но не нарушают ли они заповедь «Не кради», когда получают деньги нечестным путём? По-моему, ответ очевиден.

А теперь давайте честно. Нарушаем ли мы её сами?

Как-то на стройке произошёл разговор:

— Вот ведь люди! — жаловался один мужчина. — Обворовывают страну! Пенсионеры голодают, у сирот ничего нет, а у них по пять квартир и коттедж где-нибудь у моря.

На что его спросили:

— Вот ты работаешь на стройке. Ты гвозди домой в каком магазине покупаешь?

— Как в каком? Беру на работе.

— А чем ты лучше? Они тоже берут на работе.

Господь говорит: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Луки 16:10); «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чём-нибудь, тот становится виновным во всём» (Иакова 2:10).

Когда мы неистово ругаем тех, кто, по нашему мнению, «обворовывает страну», у кого «нет совести» и «нет ничего святого» и тех, кому «лишь бы продать», давайте лучше подумаем, не находимся ли мы среди них. Подумаем серьёзно, каждый для себя.

Мамы говорили нам: «Брать чужое нехорошо». Но они, конечно, имели в виду игрушки соседского мальчишки, конфеты в открытых пакетах и папины карманы с мелочью. Мы выросли и говорим детям: «Брать чужое нехорошо». Но при этом не берём ли чужое сами? Не уклоняемся ли от налогов? Не подкручиваем ли весы? Не продаём ли испорченный товар? Не сгущаем ли краски, чтобы продать? Или, наоборот, не закрываем ли глаза на недостатки товара? Не ведём ли двойную бухгалтерию? Не ищем ли мы пути не платить и не пользуемся ли ими, если «никто не узнает»?.. И, в конце концов, не крадём ли мы чужое время? Или нервы? Не считаем ли это изворотливостью, умением жить, а не грехом?

А если мы берём «гвозди» со своей работы… имеем ли право судить других?

Господь говорит нам: «Не кради». Говорит уже несколько тысяч лет, потому иногда это совсем не очевидно… Потому что Он знает, что иногда чужое воровство кажется ярким и ужасным, а своё… так, пустячок, «с него же не убудет». Потому что Он не раз видел, как люди закрывают на это глаза, потому что «все так живут». Господь говорит: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт» (Галатам 6:7). «Не обманывайтесь… ни воры, ни лихоимцы… Царства Божия не наследуют» (1 Коринфянам 6:9, 10).

Люди говорят, что «иначе не прожить», что «все так живут», что «у богатого взять — не грех».

А нам осталось решить, кого нам слушать: людей или Бога…

Виктор Марьин, proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (243) июль 2017 г.