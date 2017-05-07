Воспоминания воина-афганца

Помню я: кровь и грязь — всё смешалось под залпом орудий,
И взлетали, как птицы с земли, лишь куски рваных тел.
Вдруг услышал я голос Творца: «Дай Мне взять тебя в руки!
Сколько раз Я просил тебя, сын Мой, но ты не хотел!»
Предо мной в один миг пронеслась моя краткая жизнь:
«Я так молод, Господь, помоги мне, я видел так мало!»
И услышал в ответ: «Да! Я рядом, Мой сын, ты держись!
Будет больно, но смерть не коснётся тебя своим жалом!»
Взвод погиб на глазах, и один лишь в живых я остался!
Это больно, Отец, видеть рядом убитых друзей!
Но я выжил тогда! Сам себе я, рыдая, казался
Зеленеющим тополем на пепелище полей.
Через годы несу эту память о встрече с Отцом:
Разрывались снаряды, и слышался скрежет металла,
Я лежал весь в крови и слезах и шептался с Творцом:
«Я так молод, Господь, помоги мне, я видел так мало!»
Как бы жизнь ни сложилась теперь, буду славить Творца
За надежду, за веру, любовь, за сияющий город,
Что Он в Вечности нам приготовил с любовью Отца!
Знаю я, что любой человек на Земле Ему дорог!
Елена Новаженина