Воспоминания воина-афганца

Помню я: кровь и грязь — всё смешалось под залпом орудий,

И взлетали, как птицы с земли, лишь куски рваных тел.

Вдруг услышал я голос Творца: «Дай Мне взять тебя в руки!

Сколько раз Я просил тебя, сын Мой, но ты не хотел!»

Предо мной в один миг пронеслась моя краткая жизнь:

«Я так молод, Господь, помоги мне, я видел так мало!»

И услышал в ответ: «Да! Я рядом, Мой сын, ты держись!

Будет больно, но смерть не коснётся тебя своим жалом!»

Взвод погиб на глазах, и один лишь в живых я остался!

Это больно, Отец, видеть рядом убитых друзей!

Но я выжил тогда! Сам себе я, рыдая, казался

Зеленеющим тополем на пепелище полей.

Через годы несу эту память о встрече с Отцом:

Разрывались снаряды, и слышался скрежет металла,

Я лежал весь в крови и слезах и шептался с Творцом:

«Я так молод, Господь, помоги мне, я видел так мало!»

Как бы жизнь ни сложилась теперь, буду славить Творца

За надежду, за веру, любовь, за сияющий город,

Что Он в Вечности нам приготовил с любовью Отца!

Знаю я, что любой человек на Земле Ему дорог!

Елена Новаженина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (241) май 2017 г.