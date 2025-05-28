Зависть — страшная штука.

Беги от неё, беги!

От её монотонного стука

Сердце своё береги.

Зависть селится в сердце тайком.

Тихо шепчет: «Ведь ты обделённая.

У кого-то почёт, полной чашею дом,

А вот ты этой части лишённая.

У кого-то всё лучше, чем у тебя:

Нет тревог, они счастьем сияют».

Замыкается сердце, неприязнь тая.

Его мир и покой покидают.

Зависть — злых побуждений рычаг.

В ней злорадства ростки вместо радости.

Может рушить чужой очаг,

Доходя в тайных мыслях до крайности.

Она — пища других грехов.

Утончённо наносит удары.

Может словом или без слов

Превратить чьё-то сердце в раны.

Зависть гонит из сердца любовь.

Вместо счастья на сердце — мука.

Жизнь без нежных и тёплых тонов

К проявленью добра близорука.

Кто лоялен и милостив к ней,

Тот живёт под её руководством —

В тёмном мире её сетей,

С душой, оголённой банкротством.

Не впускай её в сердце, беги

От назойливых пут её стука.

И рассудок всегда береги

От фальшивого тайного звука.

Благодарность от зависти лечит сердца

И довольство всем тем, что имеешь.

Чти всем сердцем за благость Творца.

Только так ты любовь отогреешь.

Ольга Сабанская