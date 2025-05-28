Зависть — страшная штука.
Беги от неё, беги!
От её монотонного стука
Сердце своё береги.
Зависть селится в сердце тайком.
Тихо шепчет: «Ведь ты обделённая.
У кого-то почёт, полной чашею дом,
А вот ты этой части лишённая.
У кого-то всё лучше, чем у тебя:
Нет тревог, они счастьем сияют».
Замыкается сердце, неприязнь тая.
Его мир и покой покидают.
Зависть — злых побуждений рычаг.
В ней злорадства ростки вместо радости.
Может рушить чужой очаг,
Доходя в тайных мыслях до крайности.
Она — пища других грехов.
Утончённо наносит удары.
Может словом или без слов
Превратить чьё-то сердце в раны.
Зависть гонит из сердца любовь.
Вместо счастья на сердце — мука.
Жизнь без нежных и тёплых тонов
К проявленью добра близорука.
Кто лоялен и милостив к ней,
Тот живёт под её руководством —
В тёмном мире её сетей,
С душой, оголённой банкротством.
Не впускай её в сердце, беги
От назойливых пут её стука.
И рассудок всегда береги
От фальшивого тайного звука.
Благодарность от зависти лечит сердца
И довольство всем тем, что имеешь.
Чти всем сердцем за благость Творца.
Только так ты любовь отогреешь.
Ольга Сабанская