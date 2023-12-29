Вот уходит старый год
И не возвратится…
Судьбы мира он несёт
На своих страницах…
Если мы в числе живых,
В этом милость Бога!
Для Его детей земных
Благ различных много!
И у каждого свой путь —
Свыше он даётся,
Но вперёд не заглянуть:
Что прожить придётся.
Испытания порой
Очень огорчают…
Слёзы слепят пеленой,
Дни с бедой венчают…
Но не нужно унывать —
Жизнь даёт уроки,
Чтобы мудрость познавать,
Исправлять пороки.
Столько радостей вокруг —
Важно их увидеть!
И ценить того, кто друг:
Больно не обидеть.
Замечать других в нужде,
С щедростью делиться.
Быть, как солнышко, везде
И за всех молиться!
С благородством и теплом
К ближним приближаться.
Дела не иметь со злом,
С темнотой сражаться.
И любовью побеждать,
Но не глупой местью.
Всем, кто в горе, сострадать
И поплакать вместе…
Наступает новый год,
Скоро воцарится.
Пусть же он добро несёт
На своих страницах!
Алёна Кирей, г. Брест
Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.