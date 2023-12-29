Вот уходит старый год

И не возвратится…

Судьбы мира он несёт

На своих страницах…

Если мы в числе живых,

В этом милость Бога!

Для Его детей земных

Благ различных много!

И у каждого свой путь —

Свыше он даётся,

Но вперёд не заглянуть:

Что прожить придётся.

Испытания порой

Очень огорчают…

Слёзы слепят пеленой,

Дни с бедой венчают…

Но не нужно унывать —

Жизнь даёт уроки,

Чтобы мудрость познавать,

Исправлять пороки.

Столько радостей вокруг —

Важно их увидеть!

И ценить того, кто друг:

Больно не обидеть.

Замечать других в нужде,

С щедростью делиться.

Быть, как солнышко, везде

И за всех молиться!

С благородством и теплом

К ближним приближаться.

Дела не иметь со злом,

С темнотой сражаться.

И любовью побеждать,

Но не глупой местью.

Всем, кто в горе, сострадать

И поплакать вместе…

Наступает новый год,

Скоро воцарится.

Пусть же он добро несёт

На своих страницах!

Алёна Кирей, г. Брест

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.