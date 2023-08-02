Одна молодая женщина с незаурядными творческими способностями выступала в местном Доме культуры. Она пела популярную в то время песню из репертуара Аллы Пугачёвой «Журавлик». Каждый куплет этой песни заканчивался словами: «Возьми меня с собой!»

В зале среди зрителей находилась маленькая девочка, дочка певицы. В конце песни девочка не сдержала своих переживаний и закричала на весь зал: «И меня с собой, и меня с собой!»

Я думаю о чувствах этой маленькой девочки… Как она хотела быть с мамой, боялась потерять связь, нуждалась в уверенности, что про неё не забудут и возьмут с собой.

Наверное, похожие чувства испытывали ученики Иисуса Христа, когда Он прощался с ними. После Своего воскресения Иисус «в продолжении сорока дней» являлся Своим последователям. Он учил их, ободрял, вдохновлял. Закончив наставления, Господь стал возноситься на Небо: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознёсшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как вы видели Его восходяшим на небо» (Библия, книга Деяния Апостолов 1:9–11).

Предвидя тоску Своих учеников, Господь ещё до Своей смерти утешал их такими словами: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте… Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Евангелие от Иоанна 14:1–3).

Господь хочет, чтобы мы были с Ним, были рядом. Мы не забыты, не брошены на волю случая. «Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение» (Библия, Послание евреям 9:28).

Иисус вернётся за нами, как и обещал. Он возьмёт нас с Собой! Всех, кто этого хочет и ждёт.

Мила Христова

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.