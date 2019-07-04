Китайские чиновники пообещали денежное вознаграждение тем, кто напишет донос на христиан

Чиновники в китайском городе Гуанжоу пообещали заплатить 1500 долларов каждому, кто напишет донос на своих соседей, которые занимаются «незаконной религиозной деятельностью».

Недавно принятая мера предназначена для подавления, в первую очередь, подпольных протестантских общин, но под ударом представители всех религиозных конфессий.

Местный священник сказал: «Правительство Гуанчжоу хочет превратить людей в мини-иуд».

Многим кажется, что в последние пару лет китайское правительство буквально объявило войну вере.

«Разрешённые правительством церкви имеют ограничения, — объяснил китайский христианский активист Боб Фу. — Каждая церковь должна установить камеру для распознавания лиц перед кафедрой. Цель состоит в том, чтобы идентифицировать людей в собрании. Президент Си Цзиньпин считает христиан одной из величайших угроз своей власти. Подпольные церкви названы одной из угроз национальной безопасности в Китае».

Правозащитники отмечают, что власти Китая боятся и стремятся раздавить любое объединение гражданского общества — религиозное или иное — которое может создать оппозицию.

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.