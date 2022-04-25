Из цикла «Евангельское творчество Василия Поленова»

Почти 40 лет своей жизни Василий Поленов посвятил работе над картинами о жизни Христа, но при этом воспринимал Его не как Бога, а лишь как историческую личность. И, тем не менее, создавая свои картины, он вряд ли предполагал, что спустя сто лет для многих людей они станут путеводителем в мир веры.

«Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим» (Евангелие от Марка 16:9, 10).

Ольга Атрощенко, кандидат искусствоведения, рассказывает: «После огромного разрыва в религиозной традиции, когда люди потеряли веру, когда молитвенная жизнь для большинства населения нашей страны закончилась, у многих возникла сильная религиозная жажда. В 1988 году, когда отмечалось 1000-летие Крещения Руси, тема христианства… становится наконец доступной. Специально к этой дате в музее Поленова устроили выставку, и большую её часть составили репродукции евангельских картин “Из жизни Христа”». В то время Библия была редкостью. Люди как будто читали в этих картинах Евангелие. И Бог касался их сердец.

Перед вами картина Василия Поленова «Возвестила радость плачущим» (1890 г.). После распятия Иисуса те, кто шёл за Ним, кто верил Ему, сидят в печали. Женщины изображены с опущенными головами, одна из них закрыла лицо ладонями. Они горько оплакивают смерть Иисуса, позабыв, что Он предупреждал их, что не только умрёт, но и воскреснет. Но вот открывается дверь, и в комнату входит Мария. Её лицо светится радостью. Она с нетерпением делится чудесной новостью — Христос воскрес! Он победил смерть!

Эта картина наполнена горем и великой радостью одновременно.

Мы, хоть и называем себя христианами, часто настолько поглощены горем, что забываем о том, что у нас есть Спаситель и Утешитель, что Он живой. Мы порой говорим, что верим в Бога, а ведём себя так, будто Он мёртв. Мария, когда пришла к гробу и не нашла там тела своего Господа, очень опечалилась: она думала, что кто-то похитил его. Она так плакала, что через слёзы сперва не узнала воскресшего Христа, явившегося ей.

Друзья, Иисус вышел из могилы, вышел для того, чтобы однажды из неё вышли и мы. Воскресение Иисуса — это не просто чудо, оставшееся далеко в прошлом. Воскресение Иисуса — это то, что и сегодня наполняет жизнь человека смыслом. Христос в Библии назван Первенцем из умерших. Он показал, что ожидает верующих в Него. Воскресенье Христа вселяет светлую надежду: «Верующий в Меня, если и умрёт, оживёт» (Евангелие от Иоанна 11:25).

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.