Возвращение блудного сына

У папы был родной сынок.
Он опекал его, как мог:
Всему, что нужно, обучал,
Оберегал и наставлял.
Но всё же сын погожим днём
Решил пойти своим путём,
Сам управлять своей судьбой
И просто быть самим собой.
Итак, поведал папе сын,
Что хочет он пожить один;
Своё наследство упросил
И чтобы с миром отпустил.
Прискорбно было для отца
Такое слышать от юнца,
Но дал он право выбирать
И самому судьбу решать.
Покинул сын родимый дом,
И восскорбел отец о том,
Но от окна не отходил
И, ожидая, слёзы лил.
А парень сильно загулял
И всё, что было, расточал.
Ни бед, ни горя он не знал,
Покуда голод не настал.
Ведь так случается, друзья:
Пришла нужда — пришёл в себя.
Хоть начал он свиней пасти,
Но что сей труд мог принести?
И воспомянуло дитя
Тепло домашнего огня,
Где даже служащий был сыт,
Одет, накормлен и омыт.
Но, кроме милого отца,
Сын огорчил и Небеса.
О, если б мог вернуться в дом
И снова в мире жить с отцом!
Так, не сыскав себе покой,
Юнец отправился домой.
Что скажет папе своему,
Когда прибудет ко двору?
Такой вопрос себе задал
И долго голову ломал.
Лишь полпути он прошагал —
Отца родного увидал.
Родитель к сыну побежал
И обнимал, и целовал,
Хоть неприлично старикам
Бежать навстречу по лугам.
«Отец, хочу, чтоб ты простил.
Тебя я сильно огорчил», —
В объятьях сын ему сказал,
Ведь всё давно он осознал.
И повелел глава семьи,
Чтоб парню перстень принесли,
В наряд одели торжества
И пир устроили сполна.
«Ведь этот сын мой мёртвым был,
Но вот, он здесь, но вот, ожил!
Я сокровенное нашёл
И снова мир, покой обрёл!»
Бог так же примет и тебя,
Ведь ты — любимое дитя!
Он ждёт ответа твоего:
Открой же сердце для Него!
Богдан Кривицкий
Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.