Возвращение блудного сына

У папы был родной сынок.

Он опекал его, как мог:

Всему, что нужно, обучал,

Оберегал и наставлял.

Но всё же сын погожим днём

Решил пойти своим путём,

Сам управлять своей судьбой

И просто быть самим собой.

Итак, поведал папе сын,

Что хочет он пожить один;

Своё наследство упросил

И чтобы с миром отпустил.

Прискорбно было для отца

Такое слышать от юнца,

Но дал он право выбирать

И самому судьбу решать.

Покинул сын родимый дом,

И восскорбел отец о том,

Но от окна не отходил

И, ожидая, слёзы лил.

А парень сильно загулял

И всё, что было, расточал.

Ни бед, ни горя он не знал,

Покуда голод не настал.

Ведь так случается, друзья:

Пришла нужда — пришёл в себя.

Хоть начал он свиней пасти,

Но что сей труд мог принести?

И воспомянуло дитя

Тепло домашнего огня,

Где даже служащий был сыт,

Одет, накормлен и омыт.

Но, кроме милого отца,

Сын огорчил и Небеса.

О, если б мог вернуться в дом

И снова в мире жить с отцом!

Так, не сыскав себе покой,

Юнец отправился домой.

Что скажет папе своему,

Когда прибудет ко двору?

Такой вопрос себе задал

И долго голову ломал.

Лишь полпути он прошагал —

Отца родного увидал.

Родитель к сыну побежал

И обнимал, и целовал,

Хоть неприлично старикам

Бежать навстречу по лугам.

«Отец, хочу, чтоб ты простил.

Тебя я сильно огорчил», —

В объятьях сын ему сказал,

Ведь всё давно он осознал.

И повелел глава семьи,

Чтоб парню перстень принесли,

В наряд одели торжества

И пир устроили сполна.

«Ведь этот сын мой мёртвым был,

Но вот, он здесь, но вот, ожил!

Я сокровенное нашёл

И снова мир, покой обрёл!»

Бог так же примет и тебя,

Ведь ты — любимое дитя!

Он ждёт ответа твоего:

Открой же сердце для Него!

Богдан Кривицкий

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2023 г.