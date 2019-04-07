Все на лодках, а я пешком

Я хочу рассказать о Боге, Которого когда-то почти не знала. Зато Он знал меня, любил и стремился сделать счастливой.

Я вышла замуж против воли родителей. Отец считал, что я не буду счастлива с человеком, у которого одни гулянки на уме. Уже через полгода после свадьбы я начала понимать мудрость отца, а через 4 года брак распался. Я осталась одна с двумя маленькими детьми на руках. Пришлось перенести скитания, нищету, непонимание, но я считала себя сильной, всего добивалась сама. В Бога я не верила и к Нему не обращалась.

Шли годы, дети выросли, и я решила, что пора подумать о себе. Познакомилась с мужчиной, закодировали его от алкоголя, и мы стали жить в деревне. Врачи предупредили, что, если пациент запьёт, за последствия они не отвечают. Муж стал нервным, раздражительным, агрессивным, распускал руки. Однажды он пришёл домой пьяный и с молодой женщиной, которую представил своей женой. Он приказал накрывать стол и развлекать гостью. Моя жизнь с тех пор превратилась в ад. Иногда муж не приходил домой неделю, иногда не выходил из дома, а иногда хватался за нож, и мне приходилось убегать и прятаться от него. У меня стали отниматься ноги и трястись руки. Я не знала, что делать. Когда муж меня гонял, хотелось всё бросить и уйти, но было его жалко. Часто ночью я выходила на улицу, вставала в снег на колени и в отчаянии кричала в небо: «Господи! Спаси меня, сохрани меня, я боюсь, некому защитить меня. Если Ты есть, приди на помощь». И Бог, Которого я не хотела знать столько лет, услышал и пришёл.

Мы жили в старом доме. Двенадцать часов ночи. Печь не топлена, холодно. У меня отнялись ноги, ничего делать не могу, лежу под одеялом, пытаюсь согреться. Приходит пьяный муж, требует денег. После долгих угроз уходит, обещая вернуться. Я лежу и думаю, как такое могло случиться со мной. Некогда гордая и самоуверенная, теперь же абсолютно беспомощная, никому не нужная, брошенная, больная, я замерзаю в одиночестве.

Проснулась от голоса: «Встань и уходи». Оглянулась вокруг, прислушалась: в доме никого нет, тишина. Наверное, приснилось… Снова засыпаю. Опять слышу: «Встань и уходи». Теперь я поняла, что слышу голос наяву. Только как же я встану, если ноги не двигаются? Когда я в третий раз услышала: «Встань и уходи», то окончательно проснулась. Если Господь посетил меня и лично заговорил со мной, значит, мне угрожает опасность. Я попыталась согнуть холодные ноги, и они ожили. Встала с кровати, повторяя: «Что повелишь мне делать, Господи?» Я сообразила, что сюда больше не вернусь, и начала складывать вещи в мешки и носить к соседке. Мы договорились с Ниной, что до обеда я у неё отдохну, а потом отправлюсь в свой родной дом за рекой. Я шла за очередным мешком вещей, когда увидела, что к дому приближается муж. Тогда я даже не представляла себе, от чего меня спас Господь той ночью…

Был конец апреля 1992 года. Бурно таяли снега, весело журчали ручейки, сладко пели птички. Душа стремилась к новой жизни без страха и тревог. Я решила возвратиться домой самым коротким путём — через реку. Я летела, как на крыльях. Благополучно перейдя через реку по льду и преодолев ещё 10 км до дома, я успокоилась.

На следующий день в дверь постучал муж. Он рассказал мне, что случилось ночью: «Когда я оставил тебя одну, мной овладела мысль, что ты мешаешь мне строить счастье с молодой женой и от тебя нужно избавиться. Ночью я подготовился и рано утром отправился домой, прихватив с собой нож и надеясь расправиться с тобой, пока ты спала. Только увидев пустую кровать, я очнулся и пришёл в себя. Я не понимал, что со мной происходит, как во мне могут уживаться любовь и ненависть. Я так рад, что ты жива. Прости меня за всё». Когда я рассказывала мужу, как Бог посетил меня и спас от его руки, он слушал молча. Но когда я упомянула, что домой пришла по реке, он стал кричать: «Зачем ты мне врёшь?! Я сегодня на лодке приплыл! Люди уже неделю по реке не ходят!» Он схватил меня за плечи и стал трясти: «Говори мне правду, как ты пришла!» А я твердила только одно: «Я пришла по реке». Наконец, муж выскочил за дверь со словами: «Точно сумасшедшая!»

Я долго соображала, как я могла пройти по реке. Я была в своём уме и точно видела кругом лёд, никаких проталин не было. Это был не сон: иначе, как я оказалась дома? Я пала на колени и рыдала: «Господи! Что мне сделать для Тебя, как мне отблагодарить Тебя за то, что Ты спас меня и заговорил со мной, чтобы вывести меня из ада? Возьми мою жизнь, ибо она теперь принадлежит только Тебе».

С того дня я стала искать Бога в Библии и молитве. У меня появлялось всё больше вопросов, и я молилась, чтобы Бог послал ответы. Он сделал это через мою знакомую Любу. Она предложила мне встретиться со служителем церкви, которую посещала. Мы собрались на встречу, но сильно опаздывали. Электричка, на которой нам нужно было ехать в город, вот-вот должна была отправиться, а до станции ещё идти 20 минут. Что делать? Люба решила: «Если Богу угодно, чтобы мы поехали, поезд подождёт». Я в её фантазии не поверила, но пошла ради интереса. Когда мы добрались до станции, на перроне стояли люди. Оказалось, что поезд задержался на 20 минут.

Какой у нас потрясающий Бог: и от беды спасает, и по воде проведёт, и поезд задержит! После девятичасовой беседы со служителем я поняла, что Церковь христиан адвентистов седьмого дня — мой дом и моя семья. Церковь помогла мне увидеть любящего Бога, Который принёс всем людям спасение и прощение. Благодарю Его за ситуацию, в которой я оказалась, и за всех людей, которых Он использовал, чтобы смирить мой гордый дух и обратить к Себе.

Тамара, г. Пермь

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.