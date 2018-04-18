Всё созданное имеет Творца

Однажды христианин спросил атеиста, не боролся ли он когда-нибудь с мыслью о том, что, возможно, Бог все же существует. «Да! – ответил атеист. – Когда родился мой первый ребенок, я почти поверил в Бога. Глядя на это миниатюрное, но совершенное человеческое существо, я почти убедился, что должен быть Творец».

Ученые утверждают, что современная видеокамера по сравнению с утонченной конструкцией сетчатки и хрусталика глаза кажется детской игрушкой. Крохотные палочки и различные колбочки, имеющиеся в глазе, превращают свет в электрохимические импульсы. Все это происходит благодаря процессам, которые невозможно воспроизвести даже в самой совершенной лаборатории. Мозг превращает импульсы в чудо – восприятие. Каждый раз, когда мы открываем глаза, приводятся в действие инженерные, химические и информационные процессы.

Человеческий глаз не мог эволюционировать на протяжении длительного периода времени, так как отдельные его составляющие не приносят пользы, если не действуют совместно с остальными частями этого сложнейшего механизма. Хрусталик, фокусирующий свет, ничего не стоит без сетчатки, которая воспринимает свет. А без нервных волокон, доносящих сигналы до мозга, полученный свет не выполнит своего предназначения.

Так происходит со всем человеческим организмом. Легкие, сердце, нервы и мускулы выполняют сложные функции, зависящие от сложных функций других органов.

Какое же объяснение относительно человеческого организма кажется наиболее убедительным? «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему… И сотворил Бог человека по образу Своему» (Бытие 1:26,27). Первые мужчина и женщина не могли возникнуть сами по себе. Библия утверждает, что Бог создал их по Своему образу. О существовании Бога свидетельствуют не только чудеса человеческого организма, но и все вокруг нас, в частности, небеса.

Отведите взгляд от городского света и посмотрите вверх на ночное небо. Туманность, которую мы называем Млечным путем, на самом деле – огромная галактика, состоящая из миллиардов космических систем. Наше Солнце, а также планеты Солнечной системы – маленькая частичка Млечного пути. Движение всех этих небесных тел надлежащим образом синхронизировано. Все они движутся в пределах своих орбит.

Какой наиболее обоснованный вывод можно сделать, зная о сложной конструкции и огромных размерах Вселенной? Согласно одного перевода, библейский текст Колоссянам 1:17 звучит так: «Бог существует прежде всего, в Нем и через Него Вселенная является единым гармоничным целым».

Библия утверждает, что наш Творец желает общаться с нами. Авраам был «наречен другом Божиим» (Иакова 2:23). «И говорил Господь с Моисеем… как бы говорил кто с другом своим» (Исход 33:11). А Иисус Христос назвал Своих последователей «друзьями» (Иоанна 15:14). Бог надеется, что мы станем Его друзьями.

Ныне миллионы людей отвергли атеизм и обратились к Богу. Знаменитый физик, лауреат Нобелевской премии Артур Комптон говорил: «Для меня вера начинается с того, что Высший разум вызвал Вселенную к существованию и сотворил человека. Для меня нетрудно иметь эту веру, поскольку неоспоримо, что там, где есть план, есть разум. Упорядоченность Вселенной свидетельствует об истинности наиболее величественного утверждения «В начале – Бог»

Наш Творец помнит о каждом из нас. Он жаждет даровать нам вечность. Бог желал сделать больше, чем только открыть Себя через слова Писаний, потому решил прийти в наш мир как реальная Личность. Он унизился до нашего уровня, чтобы общаться с нами.

Как Бог мог посетить наш мир? В Иисусе Христе «обитает вся полнота Божества телесно» (Колоссянам 2:9, см. также Иоанна 1:1-3). Иисус Христос – «Сын Божий» (Марка 15:39), Бог, Который стал видимым. Сам Иисус Христос сказал: «Видевший Меня видел Отца» (Иоанна 14:9).

Таким образом, если вы желаете узнать, каков Бог, посмотрите на Иисуса Христа, явленного в Библии. Необразованные, грубоватые рыбаки оставили свои сети, чтобы пойти за Иисусом Христом, а маленькие дети толпились возле Него, чтобы получить Его благословение. Он прощал грешников, исцелял больных, утешал опечаленных. По Его приказу: «Утихни, перестань» – мгновенно утихала буря.

Своей жизнью Иисус Христос продемонстрировал, что Бог есть любовь. Он удовлетворял человеческие потребности так, как никто другой.

Последнее славное открытие Иисусом Христом Божьего характера совершилось на кресте. Там Он умер за нас. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

На протяжении многих веков люди размышляли о Боге, надеялись на Него, мечтали о Нем. Они видели дело Его рук в красоте природы. Но жертва Иисуса Христа ради нашего спасения открыла Бога наиболее ясно. Он действительно есть Любовь – вечная, бессмертная Любовь!

Ныне вы можете открыть для себя Бога таким, каким открывает Его Иисус Христос. И тогда уверенно скажете: «Отче, я люблю Тебя!».

«Знамения времени»

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» апрель 2005 г.