Вселенная – для человека

21 мая отмечается Международный день космоса. Космос — одна из самых загадочных тем. Люди немало узнали о нём, но сколько неизведанного по-прежнему таят необъятные просторы Вселенной!

Земля расположена на периферии одной из сотен миллиардов галактик — Млечного Пути, включая порядка 100 миллиардов звёзд (по некоторым данным, до 200 миллиардов).

Разброс данных о диаметре видимой Вселенной велик — от 28 до 93 млрд световых лет. Расстояние до самой близкой от нас звезды Проксимы из созвездия Центавра — 4,3 световых года.

Ближайшая к Земле Галактика — Туманность Андромеды — находится на расстоянии, которое солнечный луч преодолевает за 2 миллиона лет. Чтобы нагляднее представить себе космические масштабы, вообразим Солнце в виде шара 10 см в диаметре. Тогда Солнечная система займёт в поперечнике 800 м, а до Проксимы Центавра будет 2700 км.

Почему Вселенная устроена так, а не иначе? Существование объективных законов природы свидетельствует, что мир построен на разумных началах и был спроектирован. Кто же обеспечил его строгий порядок и удивительную гармонию?

Вселенная устроена не просто так. Её сотворил великий Создатель — Бог. Она предназначена для жизни и благополучия человека. Творец замечательным образом подобрал условия, делающие Землю уникальной и подходящей для жизни планетой: состав атмосферы, размеры Земли, Луны, Солнца, других планет Солнечной системы, расстояния между ними, скорости их движения, угол наклона земной оси и многое другое. Эти условия обеспечиваются также подходящим расположением Солнечной системы в Галактике.

Местоположение Солнечной системы в Галактике отнюдь не случайно. Орбита обращения Солнца вокруг ядра Галактики такова, что Солнце, в отличие от других звёзд, не проходит сквозь опасные зоны, чреватые космическими катаклизмами.

На страже хрупкой земной жизни стоит гигант Юпитер. Масса Юпитера более чем в два раза превышает массу всех остальных планет Солнечной системы, вместе взятых. Юпитер отклоняет, дробит и бесследно поглощает угрожающие Земле кометы.

Луна — это не только светильник, рассеивающий ночную тьму. Она — гравитационный якорь Земли, она стабилизирует ось вращения нашей планеты, делает её более устойчивой к ударам астероидов. Своим притяжением Луна вызывает морские приливы.

Расстояние между Землёй и Солнцем оптимально для жизни. Тепло, которое получает планета, зависит от того, на каком расстоянии от Солнца она находится. Наши ближайшие соседи, Венера и Марс, вторая и четвёртая по удалённости от Солнца планеты, являют разительный контраст по температурным условиям. На Венере, которая на 42 млн км ближе к Солнцу, чем Земля, плавится свинец. На Марсе, который на 78 млн км дальше, углекислый газ вымораживается и превращается в сухой лед.

На Земле, удалённой от Солнца в среднем на 150 млн км, температурные условия оптимальны для жизни. Вращаясь по эллиптической орбите, Земля то удаляется, то приближается к Солнцу. В июле, в самой дальней точке своей орбиты, Земля получает на 7% меньше тепла, чем в январе, когда она находится на 5 млн км ближе к Солнцу. Эти 7% колебания тепла не проходят бесследно для климата планеты: ими вызван особо суровый климат Антарктиды, они ответственны за то, что в Северном полушарии зимы мягче, а лето прохладнее, чем в Южном.

Оптимальны для жизни масса планеты, от которой зависит сила гравитационного притяжения, и диаметр планеты.

Эти факты — всего лишь небольшая часть тех удивительных чудес, которые были сотворены Богом, чтобы обитатели Земли могли наслаждаться жизнью. За их появлением стоит не случайное возникновение из небытия, но мудрый замысел любящего Создателя.

Подготовила Наталья Скороход

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Статья подготовлена по материалам книг «Я ВОСХИЩАЮСЬ ДЕЛАМИ РУК ТВОИХ» Елены Титовой и «КАК ВОЗНИК НАШ МИР» Татьяны Угаровой.

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.