Земля — для жительства

Земля — голубая капелька с пульсирующей на ней жизнью. Случайна ли она?

Скромное место на периферии?

Астрономы давно показали нам наше скромное место во Вселенной — где-то на периферии спиральной галактики Млечный путь. Да и сама наша галактика вполне заурядна и расположена вдали от основного скопления звёзд и галактик. О каком специальном сотворении Земли может идти речь? Считается, что Вселенная развивалась минимум 8 миллиардов лет, прежде чем в галактике Млечный путь образовалась ничем не выдающаяся звезда Солнце с выводком своих планет, третья из которых и есть наша Земля. Но вот парадокс — теоретические выкладки современных учёных привели их к осознанию того факта, что все физические параметры и законы Вселенной и Солнечной системы «очень точно настроены» на существование жизни на нашей планете.

Тонкая настройка

Науке известны численные значения фундаментальных физических параметров, таких как массы протона, нейтрона и электрона и их соотношения, заряд электрона, гравитационная постоянная, скорость света, постоянная Планка и другие параметры. Они были с большой точностью определены в эксперименте. Но никто не ожидал, что все они подчиняются какой-то закономерности. Однако оказалось, что все эти параметры жёстко детерминированы: если бы их значения были чуть-чуть другими, не было бы ничего из того, что мы наблюдаем, да и наблюдать было бы некому.

Если бы мы могли изменить массу нейтрона на 0,1%, Вселенная сложилась бы, как карточный домик. Достаточно чуть-чуть изменить силу взаимодействия между протоном и нейтроном, и мы получим тот же результат. А что было бы, если бы константа гравитационного взаимодействия была немножко другой? Догадаться нетрудно: ни мы с вами, ни Земля, ни Вселенная не могли бы состояться.

Итак, окружающая нас реальность крайне чувствительна к численным значениям своих фундаментальных характеристик. Достаточно одной из них выйти за жёсткие числовые рамки, и ничего нет — ни нас, ни окружающей нас реальности.

Вселенная — для нас

В целом учёные насчитывают сейчас как минимум 70 параметров, малейшее изменение которых сделало бы жизнь на земле невозможной. На основе приведённых фактов в науке был принят так называемый антропный принцип, выдвинутый в 1973 году Б. Картером. Различные школы понимают его по-разному, есть «слабый» антропный принцип и «сильный» антропный принцип, но суть сводится к тому, что Вселенная имеет нужду в наблюдателе — человеке, который может её наблюдать и изучать.

Сильный антропный принцип сформулирован так: «Мы видим Вселенную такой, потому что только в такой Вселенной мог возникнуть наблюдатель, человек». Выходит, что современная наука пришла к неожиданному выводу, что вся эта невообразимая Вселенная существует для человека.

Анекдот о восхождении на гору

Вспоминается известный анекдот о штурме неприступной горы под названием «Объективное знание». Когда альпинисты (то есть люди науки) путём длительных, изнурительных усилий наконец-то преодолевают последние метры, подтягиваются и им открывается вершина — истина во всём своём великолепии, они с удивлением обнаруживают группу людей, сидящих на вершине с Библией в руках. Аборигены радостно приветствуют братьев по разуму, проделавших столь тяжёлый и долгий путь, и охотно показывают им строки из Библии о Земле: Господь «не напрасно сотворил её; Он образовал её для жительства» (книга пророка Исаии 45:18).

По книге Татьяны Угаровой

«Как возник наш мир»