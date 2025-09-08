Всегда радуйтесь

Миша и Маша — близнецы. Но только внешне они похожи друг на друга, а характеры у них совершенно разные. Маша — весёлая, жизнерадостная щебетунья, а Миша — вечно недовольный ворчун.

В жаркий летний день, укрывшись в тени развесистой липы, дети играют в свои любимые игры: Маша — в куклы, а Миша — машинками. Однако мальчику, как всегда, быстро надоело играть, и он начал ворчать:

— Ох, как жарко, как душно, как солнце печёт! Хотя бы одно облачко на небе! Хоть бы одна капля дождика!

На следующий день, как по заказу, с самого утра пошёл дождь, и такой сильный, что даже на улицу нельзя было выйти. Позавтракав, Маша удобно устроилась в кресле и стала читать свою любимую книгу о Полианне, а Миша сел у окна и снова начал вздыхать:

— Какой дождь! И что теперь делать? Ни на улицу выйти, ни погулять. Надоели уже эти каникулы!

Маша не выдержала и заметила:

— Миша, не так давно ты вздыхал и ждал, когда же начнутся каникулы, а уже хочешь в школу! Ещё вчера ты хотел, чтобы пошёл дождь, а сегодня уже и он тебе не нравится? Что бы ни случилось, ты всегда недоволен!

— А чему же тут радоваться, когда дождь льёт как из ведра, и неизвестно, когда закончится? — с грустью возразил брат.

— В каждой ситуации можно найти, чему радоваться. Вот как Полианна, о которой я сейчас читаю. Она смогла радоваться даже тогда, когда на Рождество ей вместо куклы прислали костыли!

— Костыли? И как этому можно радоваться?

— А так! Она радовалась, что они ей не нужны! — победно ответила Маша.

Миша, подумав, сказал:

— А знаешь, возможно, Полианна и могла в этой ситуации найти что-то хорошее, но нельзя же радоваться совершенно всему, ведь в жизни такое случается, что не до радости.

— А помнишь, как папа читал в Библии, что любящим Бога «всё содействует ко благу», значит, на добро? Поэтому в каждой ситуации, даже неприятной, можно найти что-то положительное.

После обеда дождь прекратился. На улице стало свежо и очень приятно, так что даже Миша обрадовался. Дети поехали на велосипедах в парк. Но дорожки были ещё слишком мокрыми, и вдруг… Маша не справилась с управлением на повороте и упала на каменные плиты. Миша сейчас же подбежал к сестрёнке.

— Как ты? Не сильно ударилась? — сочувственно спросил он.

— Да вроде ничего, только нога болит, — стараясь не заплакать от сильной боли, ответила Маша.

Миша помог сестрёнке сесть на скамейку, а сам помчался домой за помощью.

Папа отвёз Машу в больницу, где ей наложили на ногу гипс. Невесело сидеть дома и наблюдать, как за окном бегают и играют твои друзья. Маша старалась не падать духом. Мама научила её вышивать крестиком, и девочка решила непременно вышить забавную картинку с кошкой, подаренную бабушкой. А ещё она хотела дочитать книгу о Полианне.

— Видишь, — вспомнив их недавний разговор, сказал Миша, — не всегда можно найти повод для радости. Вот сейчас, например, что хорошего в том, что ты сломала ногу? Только месяц каникул пропал.

— Да, ты прав, бывают ситуации очень досадные. Но я уверена: в том, что я сейчас ношу этот гипс, также есть что-то положительное. Нужно только подумать.

И вот наконец, Маша вернулась из больницы без гипса! Миша встречал её улыбкой.

— Теперь, Маша, можно и порадоваться, что тебе сняли этот гипс!

— А ты знаешь, Миша, — ответила Маша, — я теперь знаю, что хорошего было в том, что целый месяц моя нога была в гипсе: во-первых — вот! — и Маша показала картинку с игривой кошкой, вышитую крестиком.

— Как красиво! Это ты сама вышила?

— Да, я её вышила за то время, когда моя нога была в гипсе. Если бы я могла ходить и бегать, то ни за что не нашла бы времени, чтобы научиться вышивать крестиком. Во-вторых, я теперь искренне сочувствую тем, у кого больные ноги, как вот у нашего соседа Коли, который ездит на инвалидной коляске. Кстати, нужно будет непременно к нему сходить. А в-третьих, я теперь, как никогда раньше, понимаю, какая это радость — иметь здоровые ноги, ходить, бегать и прыгать!

Миша ничего не ответил, он только широко открытыми глазами смотрел на свою сестрёнку. Ему было о чём подумать.

По книге Марии Власюк «Заветная мечта»