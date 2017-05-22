На протяжении многих веков христианство переживало преследования и даже становилось сильнее перед их лицом. Но сегодня, по мнению некоторых, церковь страдает как никогда ранее за всю свою 2000-летнюю историю. Именно поэтому Франклин Грэм забил тревогу и созвал Всемирный саммит в защиту гонимых христиан. Более шестисот лидеров из 130 стран собрались в Вашингтоне с 10 по 13 мая 2017 г. в знак солидарности с гонимой церковью.

Более 200 миллионов христиан в 50-ти странах сталкиваются с преследованиями высокого, очень высокого или даже экстремального уровня. Почти каждый месяц за веру убивают более трехсот человек. Преследуемые христиане часто чувствуют себя изолированными и одинокими. Франклин Грэм созвал этот саммит, чтобы сообщить им, что Церковь солидарна с ними и работает над решениями для борьбы с такими преследованиями.

Присутствие вице-президента США показало, что на такие нападки обращают внимание на самых высоких уровнях.

«Для меня огромная честь стоять сегодня перед мужественными мужчинами и женщинами, находящимися здесь, которые твердо отстаивают свою веру во Христа и подвергаются преследованиям по всему миру», — сказал во время своего выступления вице-президент США Майкл Пенс.

Участие в съемках на таком саммите может привести к лишним проблемам дома, и потому те, кто сталкивается с преследованиями, предпочли рассказывать свои истории за закрытыми дверями. Но Франклин Грэм, глава Евангелисткой Ассоциации Билли Грэма, выступивший организатором саммита, предупредил, что верующие и в США, начинают сталкиваться с дискриминацией, например, с нападками гомосексуалистов на предпринимателей-христиан.

«Мы видели, как целые компании выходили из бизнеса, подвергались нападениям и дискриминации. Кроме того, гей-активисты и либеральные судьи в штатах поддерживают такие решения. И мы видим, что предприниматели теперь боятся. Христиане опасаются, что на них нападут», — утверждает Франклин Грэм.

Пенс заверил, что народ не забудет тех, кто подвергается преследованиям и дискриминации: «С вами молитвы американского народа и молитвы моей семьи. И с вами молитвы президента Соединенных Штатов».

«Мы устроили саммит в Вашингтоне, чтобы привлечь наибольшее внимание. Мы хотим, чтобы администрация президента, члены Конгресса, а также Государственный департамент познакомились с этими христианами и узнали об их страданиях, — говорит Франклин Грэм. — Я очень ценю то, что президент Трамп сдержал слово, И он еще сдержит его не только в вопросах религиозной свободы, но также, думаю, и в сфере борьбы с ИГИЛ и с врагами Креста».

Франклин Грэм надеется, что лидеры церквей разъедутся по домам ободрёнными и готовыми оставаться верными Евангелию независимо от того, с чем они сталкиваются.

Самит в Вашингтоне дал возможность лидерам со всего мира, представляющим преследуемую церковь, рассказать друг другу о своих тяготах.

«Сегодня во многих странах наши братья и сестры во Христе сталкиваются с гонениями и мученичеством беспрецедентных масштабов. Фактически, во всем мире христиан, сталкивающихся с враждебностью, преследованиями и даже смертью, сейчас больше, чем когда-либо в истории, — говорит Франклин Грэм. — Конечно же, это не первый раз, когда христиане сталкиваются с оппозицией и преследованиями. Еще со времён Савла Тарсянина и его решительных действий по искоренению имени Христа христиан бросают в тюрьмы и убивают всевозможные тираны и фанатики.

Преследование христиан уже не ограничивается одной страной или одним регионом мира. Сегодня христианская вера подвергается нападениям почти во всех уголках земного шара. Сегодня мощные бесовские силы, абсолютно противоположные Христу и Его Церкви, проникают сквозь границы стран и культур, и они воспринимают Иисуса Христа и Его последователей своими врагами в их борьбе за мировое господство».

Помимо уничтожения нескольких церквей бунтовщики совершили нападения и на христианские школы. Одну из таких школ посещали около 240 учащихся. Большинство из них были мусульманами. Обшаривая класс за классом, нападавшие оставляли сообщения на досках. Например, одно из них гласит: «Нет бога кроме Аллаха, а пророк Мухаммед — его посланник».

«Верно, что Слово Божье невозможно заглушить. И даже в самый разгар жесточайших гонений Бог по-прежнему властен, и Он всё еще действует, часто скрытыми и неожиданными способами. Он может взять нашу боль, Он может взять наши страдания и обратить их во благо, — говорит Франклин Грэм. — Давайте никогда не забывать, что мы несём ответственность за то, чтобы выступать за наших братьев и сестер по вере, которые подвергаются преследованиям. Мы должны делать всё, что в наших силах, чтобы защищать и помогать тем, кто стал жертвой. Наши церкви должны слышать их плач. Ведь когда люди молятся, цепи падают. Когда люди молятся, ворота, которые были закрыты, двери, которые были заперты, открываются. Когда люди молятся, узники освобождаются. Давайте никогда не забывать, что мы несём ответственность за то, чтобы выступать за наших братьев и сестёр по вере, которые подвергаются преследованиям. Мы должны делать всё, что в наших силах, чтобы защищать и помогать тем, кто стал жертвой», — сказал он перед звоном колокола в память о погибших.

Как говорится в старой пословице, «кровь мучеников — это семя церкви». И действительно, мы знаем, что церковь продолжает расти перед лицом огромных гонений. Но и нам, живущим в свободном мире, отведена определённая роль. Библия велит нам молиться об узниках, утешать скорбящих и давать нуждающимся. Большое спасибо за то, что присоединились к нам в этом специальном выпуске «Мировых христианских новостей».

Источник: МХН

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2017 г.