Нашу жизнь украшают замечательные легенды, пришедшие к нам из глубокой древности. Вот одна из них. Из жизни очень знаменитой личности.

По дороге, ведущей в город Ассизы, медленно шел молодой человек. Он ничего не замечал вокруг, ибо разум его был занят поиском ответа на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы служить Богу с той же страстной убежденностью и преданностью, с какой вассал служит своему господину?» Вдруг он едва не столкнулся со стоявшим на обочине прокаженным. В страхе юноша отпрянул и собрался ускорить шаг.

Он уже было прошел мимо несчастного, но ему вспомнился вопрос, на который он тщетно искал ответ: «Что нужно сделать, чтобы служить Богу от всего сердца?» Резко повернув назад, он подошел к бедному прокаженному и крепко обнял его. В те времена, а дело происходило в 13 веке, никто не осмелился бы на такой поступок, поскольку все панически боялись проказы – страшной заразной болезни.

Молодой человек зашагал по дороге и через некоторое время обернулся, чтобы взглянуть еще раз на встреченного им человека. На том месте, где минуту назад стоял прокаженный, никого уже не было. Не видно его было и поблизости. Он исчез.

Неожиданно юноша вспомнил слова Христа: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матфея 25:40). С волнением он подумал: «Значит, я обнимал и прижимал к груди самого Господа». Эта встреча изменила жизнь молодого человека. Его имя теперь многим хорошо знакомо: Франциск Ассизский.

Дж. Граз



Молитва святого Франциска Ассизского

Господи, удостой меня быть орудием Твоего мира!

Чтобы я вносил веру туда, где сомневаются,

Надежду – где отчаиваются,

Радость – где страдают,

Любовь – где ненавидят,

Вносил истину туда, где заблуждаются,

Свет – во тьму.

Господи! Удостой утешать, а не ждать утешения,

Понимать, а не ждать понимания.

Любить, а не ждать любви.

Ибо кто дает, тот получает,

Кто забывает себя, тот обретает,

Кто прощает, тому простится,

Кто умирает, тот проснется к жизни вечной.

Аминь.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (105) январь 2006 г.