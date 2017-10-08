Встреча с медведем

В минуту опасности даже одно слово, от всей души обращённое к Богу, может быть спасительным. Подтверждение этому — опыты наших читателей.

Я бывший охотник-промысловик с профессиональным стажем 20 лет. У меня было несколько случаев, в которых помогали смекалка, самообладание и жизненная школа на выживаемость. Но были и такие, когда моё спасение происходило силой свыше.

В октябре 1986 года меня с двумя молодыми собаками забросили вертолётом на 4,5 месяца на охотничий участок. Во время перехода от одного зимовья к другому, на подходе к избушке, мои собаки облаяли на дереве белку. Я был с карабином армейского образца 7,62 мм, но стрелять не стал. В 70 – 80 м от зимовья увидел, что мешки с продуктами на открытом лабазе лежат не на месте. Подумал, косолапый в гости пожаловал, карабин сразу в боевую готовность. Под лабазом валялся слегка разорванный мешок с хлебом и полностью разорванный картонный ящик с печеньем. В нём было 50 пачек, из них 10 штук целые, а остальные медведь сожрал. Он был недавно — на мху отпечатки медвежьих лап. Собаки приотстали от меня из-за белки. Я снял с плеча карабин, приставил к главному лабазу и стал собирать пустые бумажки из-под печенья, чтобы растопить ими печь. Пока собирал, прибежали собаки. Думаю, попью чайку с дороги и начну медведя искать с подветренной стороны.

Только начал печку растапливать, как мои собаки залаяли как на чужого. Выхожу из избушки, а мимо двух лабазов и моего карабина медведь по тропе прямо на меня бежит, как лошадь галопом скачет, аж земля содрогается. Такой здоровый был, будто скала на меня надвигается. Я забежал в зимовье, а там нет засова, одна верёвочка регулировать дверь. Держу ручку изнутри, сделал глубокий вдох и перестал дышать, чтобы меня медведь не так чуял, а сам отчётливо слышу его сопение через дверь. Ну, думаю, сейчас меня медведь заживо съест.

Слышу, собаки на склоне сопочки гавкают и сопения медведя вроде бы не слышно стало. Подхожу к небольшому окошку напротив двери и вижу: медведь стоит около лабаза и нюхает воздух. Я думаю, пока он меня не съел, надо печку затопить быстрей. Растопил печь, поглядываю в окошко. Смотрю, он за главный лабаз заходит. Открываю дверь и бегу к карабину. И вдруг медвежья голова из-за угла выворачивает. Я крутанулся на месте и опять в зимовье. Когда бежал, увидел из трубы пламя, а дыма нет. Забежал в зимовье, открываю дверцу печки, на ходу сказал: «Господи, спаси, сохрани» и давай из-под нар торф с землёй вырывать и в печку кидать. Тут из трубы повалил дым. Посмотрел в окошко, вижу, собаки лают в сторону речки. Открываю дверь, осмотрелся, медведя рядом нет, я бегом к карабину, схватил его и к зимовью. Смотрю в сторону реки, медведь в кустах уходит. Выстрелил один раз, видать не зацепил, медведь ушёл.

Александр Вокин, г. Советская Гавань,

Хабаровский кр.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.