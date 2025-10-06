Теперь плачу от счастья

История о том, как проблемы со здоровьем обернулись счастливыми открытиями.

Я не читала Библию, хотя она давно стояла у меня на книжной полке. Я не понимала написанного в ней, и для меня это была книга из серии «Былины и легенды народов мира». С Богом отношений у меня не было. Я к Нему обращалась, когда было тяжело или очень что-то было нужно. Сейчас я понимаю, что пыталась строить взаимодействие с Богом по принципу «Ты — мне, я — тебе»: я Тебе помолюсь и подам милостыню в электричке, а Ты выполнишь мою просьбу. Но ответов на такие «молитвы» я от Бога не получала. Он не отвечал, значит, нет никакого Бога и надеяться я могу только на себя. Я была уверена, что Бог меня не слышит.

Я была успешна в профессии, владела многими техниками и была уверена, что мне в этой жизни никто не поможет. Никогда. Только сама. Я считала, что то, чего я достигла, то, что есть в моей жизни, все мои успехи, достижения и возможности — это только моя заслуга, всего этого я добилась исключительно благодаря своему трудолюбию и целеустремлённости. Я сама сделаю, освою, изучу, найду и материализую. Не было даже мысли о том, что всё, что у меня есть, мне дал Господь.

У меня в жизни было две ценности: семья и деньги. Но пришёл момент, когда меня выключили из розетки. Обесточили полностью. Пришла болезнь. Я знала серьёзность диагноза и перспективы, понимала, что жить так не хочу. Когда случился острый приступ, я долго не вызывала «скорую», терпела боль в надежде, что умру. Но Господь за меня боролся. И «скорую» я всё же вызвала, потому что боль была нестерпимая. На операционном столе я молилась, чтобы не проснуться. Но у Бога обо мне были Свои планы. Проснулась. Я понимала, что надо как-то дальше жить, а как жить, я не знала.

Благодаря поддержке мужа и близких я как-то держалась, но была обижена на себя, на Бога, на ангелов, на жизнь свою, на судьбу. Я была в отчаянии, я рыдала днём и ночью, я не могла успокоиться, не понимала, для чего это мне и что дальше делать. Быть обузой близким — перспектива так себе.

Я начала искать выход, и в одном из чатов познакомилась с женщиной с аналогичной проблемой. Она посоветовала мне обратиться к нутрициологу Ольге Прибытковой. Оля Прибыткова — христианка-адвентистка и служит Богу уже более тридцати лет. Оля спросила, верю ли я в Бога, читала ли Библию, какие у меня отношения с Богом, молюсь ли я. Эти вопросы поставили меня в тупик. Какие у меня отношения с Тем, Кто меня игнорирует? Библию не читала, молиться не умела.

Оля посоветовала мне литературу, лекции, аудиокниги. И я стала читать. Просто читать и слушать проповедника Виталия Пилипенко. Дай Бог этому человеку здоровья и процветания! К нашему с Олей общению подключился её муж Василий Иванович. Эти два ангела всё свободное время были со мной на связи, поддерживали, делились своим опытом, рассказывали, как они пришли к Богу, какие чудеса в их жизни происходят благодаря их вере и Божьей защите. Так в мою жизнь пришёл Бог. Вернее, Он и не уходил никуда, Он всегда был рядом, это моё сердце было для Него закрыто.

Через два месяца мы с мужем нашли церковь адвентистов недалеко от нашего посёлка. Нас приняли очень тепло. Мы изучаем Библию и стараемся соблюдать Закон Божий. Я научилась молиться. Состояние молитвы невозможно описать словами. Это какое-то волшебное действие, которое происходит с тобой, когда твоё сердце открыто: ощущение присутствия любви, которая обволакивает тебя, и ты такая, какая есть, — беззащитная, в полном доверии и с глубоким знанием внутри, что Бог всё для тебя сделает, только доверься, не греши, соблюдай Закон. А в Законе всего лишь 10 пунктов. Сдайся, доверься, и Бог уберёт страх, откроет истину и защитит, научит и направит.

Прошло ещё три месяца, и мы заключили завет с Богом, были крещены. Какие чудеса в моей жизни происходят — это отдельная длинная история. Я раньше плакала от отчаяния, а сейчас плачу от счастья, особенно когда вижу ответы Бога на мои молитвы (а это случается часто).

Мне 62 года. Я жива. И жизнь моя разделилась на «до» и «после» — жизнь без Бога и жизнь после встречи с Ним. Сейчас я постоянно на связи с Господом. Я вернулась в семью, я вернулась домой…

