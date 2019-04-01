Встреча с пришельцем

Вы верите в НЛО и пришельцев из космоса? Вопрос заставил вас улыбнуться? Между тем, в последнее время тема инопланетных гостей вновь ожила и вызывает большой интерес. Похоже, это неспроста…

С конца 60-х и в течение 70-х годов в США (в России пик пришёлся на 90-е годы) сообщений об увиденных НЛО было больше, чем за весь предыдущий период. Но одновременно наблюдался рост интереса к оккультизму и парапсихическим феноменам. Многие парапсихологи и оккультисты отрицают Иисуса как Сына Божия и считают, что мировые проблемы будут решены через гостей из космоса.

Я смею предположить, что наш мир уже готов к величайшему из обманов дьявола в отношении рода человеческого. Вопрос о том, были ли наблюдаемые явления в действительности или нет, не является главным. Основная задача заключается в обработке ума. Тысячи людей не видят путей решения мировых проблем. Голод, эпидемии, войны всё шире охватывают земной шар. Многие из отрицающих Библию обращаются за ответами к сверхъестественному. Поскольку они считают Библию устаревшей и утратили к ней доверие, то подготовлены к дьявольскому обману.

Дьявол прекрасно знаком с Писанием. Может ли произойти так, что он готовится появиться в виде Ангела света, заявляя, что он — существо из космического пространства, явившееся, чтобы разрешить проблемы человечества? Возможно ли, что перед буквальным, действительным Вторым пришествием Христа сатана появится и попытается обмануть множество людей?

Вот что говорит Библия: «Сам сатана принимает вид Ангела света» (2 Коринфянам 11:14). Сатана знает, что время его истекает. В последние дни земной истории он будет действовать, используя все знамения, лжечудеса и сверхъестественные феномены. В завершение сатана попытается обмануть массы своим собственным пришествием на землю.

«Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что не много ему остаётся времени» (Откровение 12:12). Это пророчество будет полностью исполнено непосредственно перед концом времени. Вы чувствуете, что происходит в мире сегодня? Сатана готовит декорации. В обстановке, когда люди не в состоянии мирно жить друг с другом, он явится в виде Ангела света. Из разных уголков нашей планеты начнут раздаваться голоса: «Христос пришёл! Христос пришёл!» Но это будет вовсе не Иисус!

«Тогда, если кто скажет вам: “вот здесь Христос”, или “там”, — не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Матфея 24:23, 24).

Иисус говорит, как следует поступать, когда до нас дойдут слухи, что Он, якобы, пришёл: «Итак, если скажут вам: … “вот, Он в потаённых комнатах”, — не верьте» (Матфея 24:26).

Итак, в мире раздаётся: «Иисус пришёл!» Будут твориться удивительные чудеса. Будут исцеляться больные. Но Библия говорит, что это дела не Иисуса, но сатаны, подпринимающего вид Ангела света.

Как же нам не ошибиться? Есть ли способ, позволяющий отличить истинное пришествие Христа от ложного? Да, безусловно, есть! Библия даёт нам пять великих фактов относительно пришествия Иисуса Христа. И если вы будете помнить об этих пяти фактах, то враг вас не обманет.

1 Второе пришествие Христа — это буквальное событие, а не просто духовное присутствие, проявление которого никто не может идентифицировать. Оно произойдёт в конкретный момент в недалёком будущем.

Вот как Писание описывает вознесение Иисуса Христа: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознёсшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деяния 1:9–11).

Иисус вознёсся на небо буквально. Ученики видели это событие. Вернётся Господь таким же образом. Он был взят облаком; вернётся Он также на облаках в том же славном, бессмертном теле, в котором когда-то вознёсся к Небесному Отцу.

Это Тот Христос, Который любит вас! Он возвращается на облаках небесных за вами! Он желает, чтобы вы были с Ним в вечности!

2 Христос придёт видимо. «Се, грядёт с облаками, и узрит Его всякое око» (Откровение 1:7).

«И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силой и славою великою; и пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их» (Матфея 24:30, 31).

Здесь речь идёт не о том, что мир будет наблюдать за пришествием по телевидению. Все воочию увидят Христа одновременно! Это — Божественное чудо.

3 Пришествие Христа — это слышимое событие.

Когда Иисус придёт, в этом не будет никаких сомнений. Он придёт так, что не только всякое око увидит Его, но и каждое ухо услышит об этом: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем»

(1 Фессалоникийцам 4:16, 17).

Иисус идёт, говорит Библия, под звуки трубы Божьей, под трубные звуки победы!

Как вы помните, однажды Иисус пришёл тихо — младенцем в Вифлеемских яслях. За исключением нескольких пастухов, мир не знал о том, что Он пришёл. На этот раз Он придёт так, что об этом услышит всякое ухо.

4 Иисус не ступит на Землю. Он только приблизится к земле. Господь воскресит праведников из мёртвых, а те из Его народа, которые находятся среди живущих, мгновенно перенесутся в бессмертие. И все будем восхищены, чтобы встретиться с Ним в воздухе.

Говорит ли Библия о том, что Иисус придёт на землю, чтобы установить здесь Своё Царство? Да, действительно, будет время, когда праведники наследуют землю. Но это будет спустя тысячу лет. А пока верующие «восхищены на облаках в сретение Господу на воздухе». Иисус сказал Своим ученикам: «Я иду приготовить место вам» (Иоанна 14:2). Где? В Его Царстве. Поэтому, когда настанет время, Он придёт, чтобы взять Свой народ в то место, которое Он подготовил.

5 Второе пришествие Христа будет катастрофическим событием: «И сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле» (Откровение 16:18). Это событие невозможно пропустить. Будут нарушены сами основы этой земли: «всякая гора и остров двинулись с мест своих» (Откровение 6:14).

Те, кто отверг Бога и Его закон, будут охвачены ужасом. Они будут взывать к скалам и горам, восклицая: «Падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца» (Откровение 6:16).

После прихода Иисуса, друзья мои, второго шанса не будет. В этой жизни Он даёт людям тысячи шансов. Он посылает Дух Святой к нашим сердцам день за днём, неделю за неделей. Он обращается к нам мгновенье за мгновеньем. Иисус искренне желает, чтобы вы не попали в ту категорию, которая бежит в ужасе, которая отворачивается в агонии от Его пришествия. Нечестивые погибнут в ярком свете Христова пришествия. Земля и все дела на ней сгорят. А праведники будут восклицать: «Вот Он, Бог наш! Мы ждали Его, и Он пришёл!»

В какой группе окажешься ты? Пока не поздно, пока голос Любви продолжает звать и приглашать, приди к Богу, попроси у Него прощения за грехи, попроси изменить твоё сердце и жизнь так, чтобы ты мог с радостью встречать Искупителя, когда Он придёт.

По книге Марка Финли

«Великие пророчества Библии»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.