Слышишь, всё когда-нибудь сбудется…

Постучит в твою дверь… Обязательно!

И желанье твоё помнит улицу,

Где его загадал ты мечтательно…

Помнит взгляд твой с грустинкой странною,

Как горели глаза под звёздами…

Просто верь: за морями, странами,

За дождями, ветрами грозными,

За буранами, снегопадами,

За ночами, где небо хмурится,

За улыбками, за ударами

Всё однажды до капли сбудется.

И исполнится невозможное,

И воскреснет из гроба мёртвое!

Ничего нет для Бога сложного,

Если вера из камня твёрдого.

И в пустыне родник появится.

И из пепла пробьётся деревце.

Ожидание нам не нравится…

Но однажды оно оценится.

Светлана Теребилина