Слышишь, всё когда-нибудь сбудется…
Постучит в твою дверь… Обязательно!
И желанье твоё помнит улицу,
Где его загадал ты мечтательно…
Помнит взгляд твой с грустинкой странною,
Как горели глаза под звёздами…
Просто верь: за морями, странами,
За дождями, ветрами грозными,
За буранами, снегопадами,
За ночами, где небо хмурится,
За улыбками, за ударами
Всё однажды до капли сбудется.
И исполнится невозможное,
И воскреснет из гроба мёртвое!
Ничего нет для Бога сложного,
Если вера из камня твёрдого.
И в пустыне родник появится.
И из пепла пробьётся деревце.
Ожидание нам не нравится…
Но однажды оно оценится.
Светлана Теребилина